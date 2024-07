– Kjeltringen Joe begynner «Big Boy»-pressekonferansen sin med å si: «Jeg ville ikke ha valgt visepresident Trump som visepresident». Bra jobbet, Joe!, skriver Trump på sin sosiale medieplattform Truth Social.

Trumps uttalelse kom mens Biden fortsatt sto på talerstolen.

Biden innledet pressekonferansen med å kalle sin egen visepresident Kamala Harris for Trump. Navnetabben kom mindre enn to timer etter at Biden på et annet arrangement kalte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for president Vladimir Putin.

Biden avsluttet pressekonferansen med å bli spurt om kommentar til Trumps uttalelse. Da var det gått 59 minutter siden han startet pressekonferansen. Biden forlot talerstolen og begynte å gå bortover scenegulvet mens han ironisk sa: «Lytt til ham».

Vil oppheve kjennelse

Samtidig ber Donald Trumps advokater ber om at kjennelsen i hysjpengesaken mot ham oppheves.

– Juryens kjennelse må fravikes og tiltalen avvises, sier tidligere president Donald Trumps advokater ifølge rettsdokumenter i New York.

Advokatene ber New York-dommer Juan Merchan ta hensyn til høyesterettsavgjørelsen tidligere denne måneden om at presidenter har absolutt immunitet i offisielle handlinger.

Straffeutmålingen mot Trump, som forventes å bli formelt utnevnt som det republikanske partiets presidentkandidat neste uke, skulle opprinnelig ha kommet torsdag. Men etter høyesterettsavgjørelsen utsatte Merchan straffutmålingen til september.

Trump ble i en domstol i New York mai kjent skyldig i for 34 tilfeller av forfalskning av forretningsdokumenter for å dekke over utbetalinger til pornostjernen Stormy Daniels, som påsto at hun hadde et seksuelt forhold til den tidligere presidenten.

(NTB)