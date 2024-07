Polen jekker opp forsvarsbudsjettet

Polen planlegger å øke pengebruken på forsvar til 5 prosent av BNP i 2025, ifølge Bloomberg som siterer Polens utenriksminister, Radoslaw Sikorski.

I et intervju med Bloomberg TV fredag sa Sikorski at tidligere president Donald Trump tok rett i å insistere på at flere Nato-land må bruke mer penger på forsvar.

Tilbake i 2014 ble det bestemt at alle medlemslandene i forsvarsalliansen skulle bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2024, der det i dag er 23 av 32 Nato-land som er i rute med dette, ifølge Bloomberg. Poland planlegger at årets forsvarsbudsjett vil lande på rundt 4 prosent av BNP før det øker ytterligere.

Selv om Polen nå ligger godt over Natos budsjettmål, mener Sirkorski at man ikke kan trekke frem pengebruk alene som et mål på hvor godt et land bidrar til alliansen.

Som eksempler trekker han frem Islands bidrag gjennom å fasilitere for drivstoffylling av fly, samt at Polen bidro med soldater til krigen i Afghanistan selv om landet på daværende tidspunkt ikke lå innenfor budsjettmålet.

«Vi er ikke lenger i evig fred etter den kalde krigen. En allianse er ikke et nabolagssikkerhetsselskap», sa Sirkorski.

Her hjemme ble det tidligere i år uttalt fra regjeringen at Norge ville nå målet om 2 prosent iløpet av 2024. I april ble det også lagt frem en omfattende plan for å styrke Forsvaret med 600 milliarder kroner de neste 12 årene.