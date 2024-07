Natt til søndag ble tidligere president Donald Trump utsatt for et attentatforsøk da han gikk på talerstolen under et valgkamparrangement i Butler i Pennsylvania.

Blant de som har uttrykt støtte til den tidligere presidenten etter hendelsen er Tesla-sjef Elon Musk. Ifølge Reuters er dette første gang Musk stiller seg bak Trump offentlig.

«Jeg gir min fulle støtte til president Trump, og håper at han kommer seg raskt», skrev Musk på twitter/x.



«Martyren lever», skrev han senere i en annen post.

Senere publiserte Musk et bilde av Trump fra arrangementet og skrev: «Sist gang Amerika hadde en så tøff kandidat var det Theodore Roosevelt».

Reuters skriver at meldingene fra Musk understreker Tesla-gründerens skifte mot høyresiden i amerikansk politikk, og at Trump med dette har fått en høyt profilert støttespiller i kampen om seier i det amerikanske presidentvalget.

Har donert

Fredag rapporterte Bloomberg at Musk hadde donert penger til Trumps valgkamp, gjennom donasjoner til en såkalt «political action committee» (PAC) som jobber for å få Donald Trump inn i Det hvite hus.

Det er uklart hvor mye Musk har donert til komitéen, men ifølge Bloombergs kilder er det snakk om «betydelige beløp» til en lavprofilert gruppe med navn America PAC.

Gruppen må forøvrig oppgi listen med donorer på mandag.