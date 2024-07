På forhånd var Vance en av de hyppigst nevnte kandidatene til vervet, sammen med Senator Marco Rubio og guvenør Doug Burgum. Før annonseringen ble det imidlertid klart at begge ville bli nedprioritert, til fordel for Vance.

«Etter langvarige overveielser og vurderinger, har jeg valgt at personen best skikket til å innta rollen som visepresident er Senator J. D. Vance fra Ohio», skriver Trump på sitt sosiale medium Truth Social.

J. D. Vance, eller James David Vance som han heter, er en 39 år gammel jurist og senator fra Ohio. Han kom inn på senatet i 2022, og er tidligere kjent for å ha skrevet boken Hillbilly Elegy om sin oppvekst i det fattige rustbeltet. Ohio har tradisjonelt vært en svingstat, men har de siste årene vært styrt av en republikansk guvenør.

«J.D. har hatt en meget vellykket forretningskarriere innen teknologi og finans, og i valgkampen kommer han nå til å være sterkt fokusert på menneskene han har kjempet så hardt for, de amerikanske arbeiderne og bøndene i Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota og folk langt bortenfor», skriver Trump.

– USAs Hitler

I valgkampen i 2016 var Vance en høylytt motstander av mannen han nå er visepresidentkandidat for. Vance skal da ha uttalt at han vurderte å stemme på bikkja fremfor Trump.

– Jeg veksler mellom å mene at Trump er et kynisk rasshøl som Richard Nixon, som ikke vil være så ille, og å tenke at han er USAs Hitler, skal han ha sagt i en privat melding ifølge Reuters, som kom til lys i 2022.

I 2019 skal Vances syn på Trump endret seg, drevet av hans engasjement i Midtøsten og ovenfor Kina. Siden da har han støtte Trumps politikk fullt ut. Han har vært åpen over de tidligere kritiske utsagnene han har ytret.

Donald Trump var blodig, men oppegående etter attentatet. Gene J. Puskar / AP / NTB

Formelt valgt

Samtidig er tidligere president Donald Trump formelt valgt inn som den republikanske presidentkandidaten til valget i november. Det var på forhånd ventet, og delegasjonene fra alle femti stater i landet stemte på Trump.

Det er kun to dager siden Trump overlevde et attentatforsøk under en politisk forsamling i Butler, Pennsylvania. Trump ble skutt i øret av en snikskytter, men overlevde. En tilskuer ble drept, mens to er fremdeles kritisk skadet. Landsmøtet ble åpnet med ett minutts stillhet for ofrene.