Oljeprisen stiger ytterligere – trusler hagler inn

Siden det ble kjent at Hamas-lederen har blitt drept i et Israelesk droneangrep, har det kommet en rekke kommentarer, som har sendt oljeprisen enda høyere – klokken 11:52 omsettes oktober-kontrakter til 80,03 dollar fatet, 2,51 prosent høyere enn gårsdagen sluttkurs.

Trusler fra alle ledd

Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, sier at Israel har lagt grunnlaget for alvorlig straff, ifølge iransk statlig tv. «Vi betrakter hevnen for Haniyeh som vår plikt ettersom han ble drept i Iran.»

Hezbollahs Ali Ammar, som er i parlamentet, sier at Israel «etterspør krig, og vi er klare for det.»

Irans garde: Iran og motstandsfronten vil svare på denne forbrytelsen.

Irans revolusjonære garder: «Drapet på Haniyeh vil bli møtt med et hardt og smertefullt svar.»

En gren i Hamas sier at drapet på Haniyeh i Teheran vil få store konsekvenser.

Kan ikke komme utav kontroll

Qatars statsminister sier: «Tilnærmingen til politiske attentater fører til spørsmålet om hvordan megling kan lykkes når en part myrder forhandleren på den andre siden?»

Irans visepresident sier Iran ikke har noen intensjon om å eskalere konflikten.