Det rabler for Donald Trump

Dette var Trygve Hegnars leder fredag 2.august 2024.



Attentatforsøk, president Joe Biden som trakk seg og valget av visepresident Kamala Harris som Demokratenes presidentkandidat, er blitt for mye for Trump.

Målskiven er nå Harris, og han lyver mer enn noen gang.

Onsdag kveld var Trump invitert til et møte med Foreningen for fargede journalister i USA, en invitasjon og utfordring han ikke burde tatt imot. For åpen scene ble han ledd ut, og de svarene han ga, var hinsides.

I kjent stil kunne Trump fortelle at Kamala Harris ikke fullførte sitt jusstudium, noe som åpenbart er en grov løgn så lenge Harris har vært statsadvokat og påtaleansvarlig, men alle journalistene lot det passere.

At Kamala Harris har indisk/afrikansk bakgrunn, avfeide Trump med at hun plutselig ble farget da det passet best. Trump tillater seg å spille ut rasekortet. Farget og kvinne. Mange liker ikke den kombinasjonen.

Donald Trump kunne også fortelle at millioner på millioner av innvandrere fra Mexico har tatt jobbene til fargede amerikanere.

Siden det åpenbart er en overvekt av fargede blant lavtlønnsyrker i USA, har nok immigranter tatt noen av disse jobbene, men millioner på millioner?

Vel, Trump vil nå hjelpe de fargede.

Helt galt gikk det for Trump da han skulle fortelle at Biden og Harris har ødelagt den amerikanske økonomien med høy inflasjon. Helt ødelagt den. Ingen av de tilstedeværende journalistene sa Trump imot.

Men i januar i år var prisveksten bare 2,4 prosent, og nå ligger den trolig mellom 3 og 4 prosent. Økonomien er så godt under kontroll at sentralbanken (Fed) onsdag kunne fortelle at varslede rentekutt ble utsatt. Man behøver jo ikke å gi gass i utforbakke.

Donald Trump kan ikke nok.

Et pussig poeng var at Trump er blitt kritisk til elbiler. Det er for mange av dem, og USA burde heller bruke penger på biler med fossilt brennstoff.

På spørsmål om hvordan Trumps mentale helse vil være om fire år, når han fyller 82 år – altså Bidens alder i dag – svarte Trump at han har tatt to kognitive tester, mens Biden ikke har tatt noen.

Trump slår jo også Biden i golf. Om det er nok til å plassere Trump i Det hvite hus igjen, tviler vi på.

På meningsmålingene har Kamala Harris nå tatt innpå Trump.