USA skal sende bomber verdt mer enn 750 millioner dollar til Saudi-Arabia de neste månedene. Det skriver Wall Street Journal, som siterer tjenestemenn fra begge land.

Bombene skal benyttes av Kongerikets luftforsvar, som har amerikanske jagerfly i sine hangarer. Leveransene består av 3.000 GBU-39 Small Diameter Bombs og 7,500 Paveway IV-bomber. Totalt skal 290 millioner dollar verdt av GBU-39-bomber og 468 millioner dollar verdt av Paveway IV-bomber leveres til Kongeriket. Sistnevnte benytter lasere og satellitter til å treffe mål.

– Løftingen av forbudet er en premiering av Saudi-Arabia for deres fokus på regionale sikkerhetsproblemer, blant annet deres åpenhet til en langsiktig normalisering av forholdet til Israel. Det er også et signal til Houthi-opprørerne at det er mindre avstand mellom Saudi og USA, sier Jon Alterman i Washington-baserte Center for Strategic and International Studies.

TIL MIDTØSTEN: 3.000 GBU-39 small diameter bombs skal sendes fra USA til Saudi-Arabia i løpet av noen måneder. Foto: Staff Sgt. Jordan Martin/U.S. Air National Guard

Tjener på styrkede relasjoner

Leveransene er et ledd i et bedret forhold mellom Washington D.C. og Riyadh. I 2021 pauset president Joe Biden leveransene av bomber fra USA til Saudi-Arabia, for å redusere sivile dødsfall og presse frem en våpenhvile i deres langvarige krig mot Houthi-opprørerne i Jemen. Leveransestansen var også en konsekvens av det høyprofilerte drapet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018.

Stansen sendte forholdet mellom de to landene til et bunnpunkt. Siden har stemningen tatt seg opp igjen, blant annet grunnet Saudi-Arabias rolle som en sentral forhandlingspartner i Midtøsten. Landet har vært en viktig brikke i å fasilitere for våpenhvileforhandlinger på Gaza, der krigen mellom Israel og Hamas fortsetter å herje.

Biden-administrasjonen vil tjene på et nært forhold til den oljerike nasjonen. Allerede har landene arbeidet tett med en forsvarstraktat, og USA har bidratt med støtte i Kongerikets forsøk på utvikling av kjernekraft.

Ingen endring i våpenhvile

Ifølge partene vil de gjenopptatte leveransene ikke føre til endringer i våpenhvilen i Jemen, og dersom Saudi-Arabia dras inn i en ny konflikt vil forbedrede målsettings-prosedyrer dempe risikoen for sivile dødsfall.

– Saudi-Arabia har møtt sin ende av avtalen, og vi skal møte vår ende, gjennom å returnere til normal prosedyre gjennom korrekt kongressvarsling og konsultasjon, uttalte en tjenesteperson i Biden-administrasjonen, med referanse til våpenhvilen mellom Riyadh og Houthi-opprørerne som ble inngått i 2022.

Da våpenleveransene først ble strupet i 2016, var det på bakgrunn av store sivilie dødsfall i Jemen grunnet Kongerikets brutale krig mot Houthiene. Trump-administrasjonen valgte å løfte noen av restriksjonene, før Biden-administrasjonen igjen innførte forbud av salg av bomber i 2021. Salg av ordinære «defensive våpen» har i hele perioden fortsatt som før.