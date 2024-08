Kamala Harris har brukt ti ganger så mye som Donald Trump på digitale annonser siden Joe Biden trakk seg som Demokratenes presidentkandidat 21. juli, viser en analyse gjort av Financial Times.

Harris har brukt 57 millioner dollar på Google- og Meta-annonser i perioden, sammenlignet med bare 5,6 millioner dollar for Trump-kampanjen. Siden nyttår har Biden/Harris brukt 139 millioner dollar på digitale annonser, mot 22,5 millioner dollar for Trump og hans støttespillere.

Taktikken ser så langt ut til å lykkes for Demokratene. Nylige meningsmålinger har iallfall vist at Harris nå er likt med eller foran Trump i viktige vippestater.

Ny Trump-taktikk vekker oppsikt

Trumps digitale virksomhet står ifølge avisen i kontrast til valgkampen i 2020, da han på dette tidspunktet i valgåret hadde brukt 91 millioner dollar på nettannonsering. Totalt i valgkampen brukte han 275 millioner dollar. Republikanernes presidentkandidat har altså kuttet kraftig i den digitale satsningen, og dette vekker oppsikt blant markedsføringseksperter Financial Times har snakket med.

SATSER DIGITALT: Kamala Harris. Foto: NTB

– Det virker bare ikke som om de spiller et spill som vil gi suksess på valgdagen. Hvorfor går de glipp av denne inntektsstrømmen fra små bidragsytere gjennom digital annonsering? spør Lee Carosi Dunn – en tidligere direktør for Google-markedsføring hos Republikanerne.

Avisen hevder eksponering på Google/YouTube og Facebook/Instagram/WhatsApp har blitt avgjørende for kandidatene – ikke bare i spredningen av budskap, men også innhenting av donasjoner. For Trump har den digitale eksponeringen falt i takt med de små donasjonene (mindre enn 200 dollar). Disse utgjorde over 60 prosent av hans totale pengeinnsamling i 2020-valgkampen, men bare 40 prosent så langt i 2024.

– Facebook-annonser virker ikke like godt

Trump ser denne gangen altså ut til å satse mer på eksponering via offentlige opptredener og TV-reklamer. Samtidig hevder Katie Harbath, teknologipolitisk konsulent og tidligere politisk strateg og valgdirektør hos Facebook, at annonser på plattformen også har mistet noe av sin gjennomslagskraft.

– Meta har særlig gjort endringer som nedprioriterer politikk, og har nå også færre alternativer for hvordan du kan målrette data på mikronivå. Fra det jeg har hørt, presterer ikke Facebook-annonser like godt når det gjelder å dra inn e-poster eller donasjoner, sier hun til Financial Times.

Avisen påpeker videre at Harris/Biden-kampanjen så langt har brukt mer enn Trump også på tradisjonell markedsføring på TV og andre medier (286 mot 187 millioner dollar), og gjør et poeng av at sistnevntes advokathonorarer – som har slukt rundt en sjettedel av budsjettet hans hittil – gir ham mindre å bruke på annonsering.