Fylkesleder i KrF: Informert om varsel mot Bollestad

Kristelig Folkeparti (KrF) bekreftet torsdag at de behandler et varsel. Flere medier, blant dem Vårt Land og NRK , har snakket med kilder i partiet som sier at varselet er rettet mot Bollestad.

Nå bekrefter KrFs fylkesleder i Innlandet, Jytte Sonne, til NTB at hun er informert om varselet mot Bollestad via KrF sentralt. Varselet skal ifølge Sonne dreie seg om Bollestads lederstil.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg ikke har registrert noe misnøye med hennes lederskap internt i partiet.

– Det er trist at hun er sykmeldt og samtidig får dette varselet på seg, sier Sonne til NTB.

NTB har forsøkt å få en kommentar fra Bollestad om varselet, men ikke fått svar.

Sykmeldt siden juni

Generalsekretær Ingunn Ulfsten i partiet vil ikke opplyse hvem varselet er rettet mot.

– Vi kommenterer aldri på personalsaker i mediene. På generelt grunnlag kan jeg bekrefte at KrF nå har et varsel som behandles i tråd med våre rutiner. Jeg gir ingen ytterligere kommentarer utover det, sier hun til NTB.

KrF-leder Olaug Bollestad er sykmeldt fram til 31. august og er ikke å se på partilederdebatten på Arendalsuka i kveld. Hun har vært sykmeldt siden før sommeren.

Slår ring om Bollestad

Flere fylkesledere slår ring om Bollestad etter sakene om varselet mot henne.

– Jeg har aldri oppfattet Olaug som annet enn raus, omsorgsfull og inkluderende. Varselet er overraskende for meg, sier Eva Høili, som er fylkesleder i Akershus.

Også fylkeslederen i Finnmark, Erling-Christoffer Suhr, gir KrF-lederen gode skussmål.

– Jeg er selv relativt fersk som fylkesleder, men av min korte erfaring har jeg kun positiv oppfatning av Bollestad, sier Suhr.

Fylkeslederne i Trøndelag og Troms, Geirmund Lykke og Irene Sørensen, sier begge at de har full tillit til Bollestad.

– Jeg har ikke personlige erfaringer som understøtter varslingssaken og har full tillit til Olaug. Jeg håper hun raskt kommer tilbake, sier Lykke.