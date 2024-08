Innskrenk handlingsregelen nå!

Debattinnlegg: Theodor Vik Thorkildsen, leder i Lier FpU

Perspektivmeldingen drøfter de langsiktige utfordringene og mulighetene for norsk økonomi. Noe av det viktigste som drøftes er den demografiske skjevheten – vi blir stadig flere eldre og færre unge. Flere som trenger pensjon, omsorg og hjelp, og færre som er i arbeid og bidrar til økonomien. Dette er en økonomisk fallgruve.

Vi må slutte å behandle Oljefondet som en uendelig pengesekk

Theodor Vik Thorkildsen. Foto: FpU

Ifølge en lederartikkel i VG vil utgiftene til velferdsstaten øke med rundt 7 milliarder kroner mer per år enn inntektene over tid. Årsaken til at vi står i denne situasjonen er mangelen på politisk vilje til å prioritere. Siden oljen ble funnet, har statsbudsjettet økt for hver regjeringsperiode, drevet av stadig større inntekter. Politikerne har unngått den vanskelige drittjobben – som er å kutte.

Våre folkevalgte mangler evnen til å si: «Ja, vi må øke der, men da må vi kutte her først.» Nå må kursen snus, og politikerne må lære denne kunsten.

Hver gang det mangler penger til et prosjekt, er løsningen å ta fra Oljefondet. Men Oljefondet er ikke den uendelige pengesekken mange tror den er. Professor emeritus Knut Anton Mork uttaler til Forskning.no at det er 50 prosent sjanse for at Oljefondet er tomt når dagens småbarn blir gamle.

Les også – Ville hatt resesjon uten «oljå» Oljenæringen har tjent stort på den svake kronen. Økt oljeaktivitet kan bremse rentenedgangen, tror Kyrre M. Knudsen.

Tjente 1.478 milliarder kroner – slått av indeks Oljefondet tjente 1.478 milliarder kroner i første halvår av 2024, men ble likevel akkurat slått av markedet.

Skattene kunne vært lave og forutsigbare Hvorfor har vi ikke både bedre offentlige tjenester og lavere skatter enn våre naboland, spør førsteamanuensis Espen Henriksen ved Handelshøyskolen BI.

Vi må slutte å behandle Oljefondet som en uendelig pengesekk. Hvis vi fortsetter slik, er det 100 prosent sjanse for at min generasjon må stå uten pensjon, uten den velferdsstaten vi kjenner i dag – uten det trygge Norge vi er vant til.

Derfor ønsker vi i Fremskrittspartiets ungdom å innskrenke handlingsregelen. Handlingsregelen er hvor mye staten kan bruke av Oljefondet. Per i dag ligger den på 3 prosent, så hvert år kan staten ta ut 3 prosent av Oljefondets verdi og bruke pengene.

Vi ønsker å redusere handlingsregelen fra 3 til 2 prosent, for å sikre at politikerne lærer seg kunsten av å prioritere, samtidig som vi sørger for Oljefondets videre eksistens.

Theodor Vik Thorkildsen

Leder i Lier FpU