Sentralstyret er innkalt til krisemøte etter de siste ukenes rabalder i KrF. Trolig er det framtiden til partileder Olaug Bollestad som står på dagsordenen.

Blant annet er det forventet at sentralstyret skal avgjøre hvordan varselet mot Bollestad skal behandles, skriver Vårt Land.

Strøm av anklager

Tre ansatte i KrF skal ha sendt et skriftlig varsel der de blant annet anklager partiledere for å ha en kritikkverdig lederstil.

Bollestad skal på sin side ha anklaget sine to nestledere Dag-Inge Ulstein og Ida Lindveit Røse, samt KrFs generalsekretær Ingunn E. Ulfsten, for å prøve å presse henne ut, ifølge flere medier,

De tre har uttalt at de ikke kjenner seg igjen i framstillingen.

– Bratt motbakke

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk holder en knapp på at møtet ender med at Bollestad trekker seg.

– Det er en sannsynlighetsovervekt for at Bollestad går av i dag. Hun er sykmeldt, har fått et varsel mot seg og har den øvrige partiledelsen mot seg. Det er en veldig bratt motbakke, sier Selbekk til NTB.

– Men jeg vil advare mot å undervurdere Bollestad. Hun er en fighter, sier Selbekk.

– Jeg tror hun føler seg veldig urettferdig behandlet, og at man her har hoppet bukk over partidemokratiet. Men totalbelastningen kan være det som vipper det.

Åpner for pressen

Torsdagens krisemøte finner sted på KrFs partikontor i Oslo. Det er foreløpig uklart hvor lang tid møtet vil ta.

– KrFs ledelse kommer til å være tilgjengelige for pressen etter møteslutt, skriver presse- og informasjonssjef Astrid-Therese Theisen i en pressemelding.

Den siste uka har det vært svært vanskelig for pressen å få KrF-ledelsen i tale.

Selv ankom Bollestad Oslo med Flytoget ved 11-tiden torsdag, skriver Aftenposten.

KrF-lederen ønsket imidlertid ikke å gi noen kommentar til avisa.

– Jeg er sykmeldt, jeg har ingen kommentar, sa hun.

Sykmeldt ut august

Bollestad, som har vært sykmeldt siden 10. juni, er sykmeldt ut august.

Bollestad overtok som KrF-leder i september 2021 da Kjell Ingolf Ropstad gikk av som følge av den såkalte gutterom-saken og avsløringer om at han hadde tatt aktive grep for å slippe å betale skatt på pendlerboligen i Oslo.

I november samme år ble hun formelt valgt som partileder på KrFs landsmøte.

(NTB)