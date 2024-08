Toppsponsor fikk nøkkelkort til statsministerboligen

Lord Alli (59) fra London har vært en av statsminister Keir Starmers viktigste økonomiske bidragsytere de siste årene.

Etter at seieren mot de konservative ble sikret i sommer, fikk milliardæren et eget inngangskort til statsministerboligen i Downing Street 10. Det gjør at han kan komme og gå når han vil.

Det er The Sunday Times som avslører nyheten om tildelingen av inngangskortet til Storbritannias viktigste adresse.

Unntak fra regelen

Vanligvis er det kun nære ansatte politiske rådgivere med offisielle roller, og ledende byråkrater slik som statssekretærer, som får inngangskort. Men statsminister Starmer har tydeligvis gjort et unntak for Alli.

Flere ansatte i statsministerboligen gir uttrykk i The Sunday Times at det er et mysterium hvorfor Alli har fått et eget inngangskort, og hvem som har besluttet at han skal få det.

59-åringen er en selvskapt milliardær med en estimert formue på 2,8 milliarder kroner. Pengene stammer fra investeringer i underholdningsbransjen og moteindustrien.

Hans største internasjonale suksess er realityprogrammet Survivor, bedre kjent som Robinsonekspedisjonen her hjemme. TV-formatet gjorde ham svært rik.