Det amerikanske handelsdepartementet er ventet å legge frem et forslag mandag, som forbyr bruk av kinesisk programvare og maskinvare i selvkjørende biler på amerikanske veier.

Det opplyser to kilder til Reuters som sier at årsaken skal være bekymring for nasjonal sikkerhet.

Biden-administrasjonen har uttrykt bekymring rundt kinesiske selskapers innsamling av data på amerikanske bilførere og infrastruktur, i tillegg til mulighetene for tukling med kjøretøy koblet til internett og navigasjonssystemer.

Ifølge kildene vil den nye reguleringen forby import og salg av kinesiske biler som innehar kommunikasjonssystemer eller muligheter for å være selvkjørende.

Reuters skriver videre at dette i så fall vil være en betydelig eskalering av pågående restriksjoner som amerikanske myndigheter pålegger kinesisk-produserte biler, programvare og komponenter.

Forrige uke innførte amerikanske myndigheter flere økninger i toller på import fra Kina, som blant annet inkluderte en 100 prosent toll på elbiler i tillegg til tolløkninger på elbilbatterier, metaller og mineraler.

«Det er lett å se for seg et katastrofisk utfall dersom du har et par millioner biler på veiene, og programvaren ble deaktivert», sier handelsminister Gina Raimondo.