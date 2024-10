– For byrådet er det viktig å holde det samlede skatte- og avgiftstrykket lavest mulig, og ikke skyve kostnadene over på innbyggerne, sa finansbyråd Hallstein Bjercke (V) da han onsdag la frem Oslo-budsjettet for 2025.

Dermed gjentok han Høyre-leder Erna Solbergs valgkampløfte fra i fjor om at det samlede nivået på skatter og avgifter skal holdes nede i Høyre-styrte kommuner.

Men de fleste boligeiere i Oslo må belage seg på langt høyere avgifter fremover.

Det borgerlige byrådet varsler at både vann-, avløps- og renovasjonsgebyrene skal økes kraftig de neste årene:

Allerede neste år øker vann- og avløpsgebyret fra 6133 til 7222 kroner for en bolig på 87 kvadratmeter.

De neste tre årene øker det enda mer, til 10.030 kroner. Til sammen utgjør det en økning på 63 prosent.

Renovasjonsgebyrene øker med 4 prosent i 2025 og skal deretter prisjusteres fram til 2028.

Eiendomsskatt

Samtidig foreslår byrådet et «beskjedent» kutt i eiendomsskatten på 10,7 prosent neste år. Deretter vil de fryse den på dagens nivå. Skattesatsen foreslås satt ned fra 2,8 promille i 2024 til 2,5 promille i 2025.

– Vi reduserer eiendomsskatten med 80 millioner nå – et ganske beskjedent kutt, sier Bjercke til Aftenposten.

Det er i hovedsak kun folk som eier boliger som er verdt mer enn 6,85 millioner kroner som skal betale eiendomsskatt.

Skatten regnes ut fra et grunnlag på 70 prosent av verdien på boligen, minus et bunnfradrag på 4,7 millioner kroner.

Det betyr at dersom du eier en bolig som er verdt 9 millioner kroner, så kuttes eiendomsskatten med 480 kroner – fra 4.480 kroner til 4.000 kroner.

Finansbyråd Bjercke la ikke skjul på at det vil bli trangere tider fremover da han la frem budsjettet.

– Dette er et omstillingsbudsjett. Nå forbereder vi kommunen på trangere tider fremover og vi varsler krav til effektivisering de kommende årene.

Kutt og bevilgninger

I budsjettet legger byrådet opp til flere prioriteringer:

Dagens ordning med subsidiert tannlegehjelp for 21-24-åringer avvikles (innsparing 37 millioner kroner).

40 millioner kroner kuttes i budsjettet til Oslo Nye Teater.

Det bevilges 53 millioner til billigere kollektivbilletter, men målet om månedskort til 499 kroner blir ikke nådd.

Det bevilges 198 millioner til ulike tiltak i skolen.

Delte reaksjoner

Arbeiderpartiet mener Oslo-budsjettet legger opp til kutt for de svakeste «over hele linjen».

– Deres løfte til velgerne var at de kunne kutte byens inntekter fra eiendomsskatten uten at det gikk utover tjenestene til folk. Nå ser vi at det var en bløff. De klarer ikke å kutte i byråkrati. Istedenfor sender de regningen for skattekuttene til bydelene og skolene, som betyr store velferdskutt, sier Marthe Scharning Lund, leder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo.

Også SV er kritisk til det de kaller usosiale kutt i eiendomsskatten.

– Byrådet har større omsorg for villaeiere i Vestre Aker enn sosialhjelpsmottagere på Stovner. Nå er kuttene i eiendomsskatten oppe i en halv milliard. Hadde de droppet dette, hadde de ikke trengt å kutte i skole, barnehager, velferd, kultur og idrett, sier SVs gruppeleder i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll.

FrP er på sin side skuffet over at eiendomsskatten ikke kuttes mer.

– Byrådet skuffer. Kuttet i eiendomsskatten er altfor lite. Det er fortsatt altfor mange som betaler eiendomsskatt i Oslo. Eiendomsskatten rammer også leietagere som får regningen videresendt fra utleiere, sier Magnus Birkelund, gruppeleder for Oslo FrPs bystyregruppe.