Vi trenger et avpolitiseringsutvalg

Som representant for næringslivet foreslår jeg derfor å nedsette «Avpolitiseringsutvalget» – næringslivets helt nødvendige reaksjon på denne inkompetente samlingen av rødgrønne politikerne, som tilsynelatende har glemt hvor verdiene de omfordeler kommer fra.

De som i sin regjeringsperiode har utviklet en nesten patologisk evne til å regulere og kontrollere ting de ikke skjønner noe av

Det ingen av dem forstår er at skatteinntektene som finansierer «fellesskapet», som de så yndet kaller det, ikke kommer fra å trykke NOU-rapporter eller nedsette stadig flere statlige utvalg og reguleringer. Verdiskapningen kommer fra folk som går på jobb hver dag og skaper noe. Innovasjon, teknologi-, industri-, handels- og tjenesteløsninger – det er her de monetære verdiene, altså pengene, kommer fra. Det er dermed ikke skattepengene som skaper verdiene – det er verdiskapningen som skaper skattepengene!

Hvis vi skulle hatt politikere som var gode til å skape verdier, hadde de vært i næringslivet der man må forstå begreper som debet, kredit og ebitda – det trenger du ikke på venstresiden av Løvebakken. Så hva ønsker Avpolitiseringsutvalget? Jo, vi ønsker å fase ut de inkompetente og udugelige politikerne som har tatt styringen over det norske samfunnet. De som i sin regjeringsperiode har utviklet en nesten patologisk evne til å regulere og kontrollere ting de ikke skjønner noe av.

Les også Staten lader opp for mer styring og kontroll Jo mer staten lader opp, jo kortere blir rekkevidden for individuell frihet og privat initiativ, skriver seriegründer Morten Wiese.

Fornybarekspert slakter det norske batterieventyret – Utsiktene for å kunne tjene penger på en ny batterifabrikk er nesten en matematisk umulighet, sier First-forvalter Ole André Hagen.

Sa opp 500 etter forbud: – Kun ideologi Adecco-sjefen raser mot innleieforbudet som kostet 40 prosent av alle ansatte innen byggebransjen jobben: – Regjeringen klarer ikke begrunne forbudet saklig.

Men hvem skal styre landet i stedet? Vi er jo et demokrati. Her kommer det geniale forslaget: Avpolitiseringsutvalget foreslår å leie inn kompetent arbeidskraft – midlertidig! De som faktisk har peiling på det de driver med, kan komme inn og fikse problemene – akkurat som de kommersielle aktørene i helse og velferd gjør når det er akutt behov for dem. Mulig politikerne hadde seg selv i tankene da de fikk gjennom sitt forbud mot midlertidig innleie – for hva ble resultatet? En fast stab av middelmådigheter som skaper løsninger og ineffektivitet som ingen tør å gjøre noe med fordi «stillingene er jo faste».

Avpolitiseringsutvalget vil ha effektive løsninger, slik at de som virkelig kan noe, kan komme inn, rydde opp, og så gå videre til neste oppdrag. Dette vil være spesielt effektivt med hensyn til politikere som tviholder på sin statsmakt – et evig tilbakevendende tema fra venstresiden. De som er så redde for å miste grepet om sitt elskede byråkrati at de må nedsette et avkommersialiseringsutvalg. Kanskje de innerst inne vet at den sosialistiske modellen har gått ut på dato, og at de nå desperat klamrer seg til de siste restene av sin antikverte ideologi?

Vi, verdiskaperne, som faktisk driver økonomien, må si at nok er nok. Og ja, Erna og Sylvi, ikke føl dere helt trygge. Avpolitiseringsutvalget følger med på dere også.

Morten Wiese

Daglig leder i Wiese Ventures