– Jeg og Venstre er sjokkert over at regjeringen turer frem og innfører den nye og forsterkede exit-skatten omtrent som planlagt, på tross av de massive protestene fra et samlet startup- og gründer-Norge.

Det sier Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo, i en første kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025.

Mandag formiddag ble statsbudsjettet for 2025 lagt frem. Da ble det klart at regjeringen innfører den omstridte exit-skatten.

– Sier takk og farvel

Det var i mars i år at Finansdepartementet la frem nytt forslag til exit-skatt på høring. Forslaget omhandlet nye regler for beskatning av aksjegevinster ved utflytting.

Frem til høsten 2022 var reglene slik at latente skattegevinster automatisk ble skattefrie etter fem år i eksil.

En rekke aktører i næringslivet har gått ut mot skatten, blant dem NHO.

Bjørlo er sterkt kritisk til innføringen av skatten.

– Med dette sier regjeringen i praksis takk og farvel til mange av de nye bedriftene vi trenger for å bygge fremtidens Norge og omstille oss bort fra oljen. Nå vil enda flere av dem stikke til utlandet i stedet, og ta med seg talent og kapital, sier han.

– 40 milliarder i skatteskjerpelser

Han understreker at Venstre sier et klart nei til den nye exit-skatten som nå foreslås fra regjeringen.

– Det aller verste for startup-selskaper er at skatten skal beregnes ut fra en teoretisk markedsverdi på tidspunktet for utflyttingen. Venstre mener også det er uhørt at sluttregningen etter fire år med Vedum som finansminister er nesten 40 milliarder i samlet skatteskjerpelse for norsk næringsliv, sier Bjørlo.

– Min bønn til alle i startup-Norge er å være med og jobbe for en ny regjering etter valget i 2025, som heier på de som bygger bedrifter i stedet for å lete etter stadig nye krumspring for å jage dem vekk, legger han til.