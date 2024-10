– Exit-skatten blir nesten som en økonomisk Berlinmur, som brukes til å nekte mennesker å forlate landet. Jeg vil at nordmenn skal bo i Norge fordi de har lyst, ikke fordi regjeringen tvinger dem til det, sier Simen Velle, leder i Fremskrittspartiets Ungdom.

Mandag formiddag ble det klart at regjeringen innfører den omstridte exit-skatten. Mens regjeringen møtes med heiarop fra SV, er andre deler av Stortinget skeptiske.

Simen Velle er stortingskandidat fra Oslo ved kommende stortingsvalg, og er sterkt kritisk.

– Skatten skal bort

– Skatten er veldig bakstreversk. Regjeringen kunne tatt tak i roten til problemet, som er den skattepolitikken regjeringen har ført de siste årene, i stedet for å fortsette med de dårlige løsningene de allerede har begynt på.

– Hva kunne du ha tenkt deg?

– Nei, den skatten skal bort. Jeg vil ikke at skatten skal innføres i det hele tatt, og hvis den innføres, så har jeg lyst til å fjerne den.

Les også Regjeringen gir opp monsterskatt Trygve Slagsvold Vedum kaster kortene og gir opp sitt eget forslag om monsterskatt. Denne gangen for godt, virker det som.

– Men jeg vil mer enn det. Jeg vil se på bunnfradraget i inntektsskatten, og man er nødt til å se på formuesskatten, som jeg har lyst til å fjerne.

Det handler ikke om at rikingene nødvendigvis skal betale så veldig mange færre kroner i skatt, men om å betale skatt på riktig måte. Det å betale skyhøye skatter på urealisert gevinst for eksempel, det er urettferdig for næringslivet. Det stimulerer på ingen måte til å skape arbeidsplasser. Snarere tvert imot, de kapitalsterke flytter ut av landet.

Les også Det blir ikke dødsskatt Regjeringen trekker tilbake exitskatt ved død i utlandet etter massiv kritikk.

– Skrekk og gru

– Jeg ser med skrekk og gru på de tallene som blant annet Finansavisen legger frem, med hvor mye penger som forsvinner ut av landet, hvor mye investeringsvilje som forsvinner ut av landet, og hvor fort det faktisk kan skje. Jeg er oppriktig bekymret for at denne regjeringen kommer til å fortsette med samme økonomiske linje, og det vil drepe fremtidens velferdsstat.

Les også Exitskatten: – Burde ikke vært lagt på bordet Regjeringen innfører den mye omdiskuterte exitskatten. – Dette er ikke svaret på det store utfordringene vi har sett i Norge, sier NHO-sjefen Ole Erik Almlid.

– Så hva er oppskriften din?

– Det er å sette ned skattene både for folk og for næringsliv. For folk flest handler det om bunnfradrag i inntektsskatten. For næringslivet tror jeg formuesskatten og grunnrentebeskatningen i havbruksnæringen er to gode eksempler.

– Og så må man må det være lov å heie litt på dem som skaper arbeidsplasser, i stedet for å være så utrolig negativ til dem. De menneskene som har tjent milliarder i Norge, er også noen av dem som har jobbet hardest, og som har vært villige til å ta størst risiko. Når det lønner seg, skal vi heie på dem som samfunn.