Den britiske sikkerhetstjenesten MI5 etterforsker stadig flere statlig regisserte trusler, og advarer om at Russland og Iran hyrer inn lavtstående kriminelle til å stifte branner, utføre sabotasjeoppdrag og angripe dissidenter i Europa, skriver Wall Street Journal.

ADVARER: MI5-sjefen Ken McCallum. Foto: NTB

– Spesielt Russland trapper opp sine cyberangrep og bruken av kriminelle agenter etter at spionnettverket deres ble kraftig svekket da 750 russiske diplomater ble utvist som følge av Kremls beslutning om å gå inn i Ukraina, sa MI5-sjef Ken McCallum da han tirsdag kom med en oppdatering av trusselbildet.

– Vi bør forvente å se de aggressive handlingene vedvare her hjemme, fortsatte McCallum.

Han viste ifølge avisen til 20 kjente Iran-støttede komplotter rettet mot personer i Storbritannia siden 2022 – for det meste dissidenter eller regimekritikere.

– Mange av disse planene involverte bruk av aktører fra internasjonale narkotikasmuglere til lavtstående kriminelle, sa McCallum.

Les også – Har ikke sett maken siden Cuba-krisen Estimater viser at Iran skal kunne anrike nok uran til fem atombomber – på én uke. Den erfarne energianalytikeren Daniel Yergin stålsetter seg for Israels hevnangrep.

– Bruker konflikten i Midtøsten

I tillegg til økningen i statlig støttet vold, opplyste MI5-sjefen om en gjenoppblomstring av tradisjonelle islamske terrortrusler.

– Selv om den pågående konflikten i Midtøsten ennå ikke har slått ut i storskala terrorvold i Storbritannia, har IS og al-Qaida gjenopptatt innsatsen for å eksportere terrorisme, advarte McCallum.

MI5-sjefen understreket ifølge Wall Street Journal at mye av aktivitetsøkningen fra al-Qaida og IS skjedde før Hamas-angrepet på Israel i fjor.

– Terrortrusselen er også strukturert på en annen måte enn for et tiår siden, med en mindre sentralisert kommando og mer nettbasert rekruttering. De involverte kommer også fra andre regioner, hovedsakelig Sentral-Asia. al-Qaida forsøker å bruke konflikten i Midtøsten for å rekruttere, advarte han.

Les også – Iran, Russland og Kina er ondskapens aksemakter Konfliktene i Ukraina, Midtøsten og Sørkinahavet utgjør deler av den samme globale motsetningen, skriver Dagens Industri.

Kjemperettssak starter nå Milliardverdier står på spill når leasingselskapene vil ha erstatning for flyene som ble fast i Russland etter Ukraina-invasjonen. Onsdag starter rettssaken.

– Da har Iran ingenting å tape Blir oljeflyten i Hormuzstredet forstyrret som følge av konflikten mellom Israel og Iran, spår flere at oljeprisen vil nå en ny all-time high.

– Jobber tett med europeiske allierte

Russiske etterretningsbyråer har siden 2022 blitt knyttet til et titalls av hendelser over hele Europa, ifølge avisen rettet mot å bremse våpenproduksjon, presse politikere og skape panikk.

– Den nylige økningen i antallet slike angrep har vært overveldende, koordinert av den russiske militære etterretningen (GRU). Vi jobber tett med europeiske allierte for å slå ned på kriminelle nettverk finansiert av autoritære stater, sa McCallum.

Wall Street Journal viser til at syv personer i sommer ble anklaget av britiske myndigheter for å ha satt fyr på et lager i London eid av ukrainske forretningsmenn, i et angrep angivelig betalt av russisk etterretning. Russiske sabotører mistenkes også for å stå bak en brann i en fabrikk som produserer luftforsvarssystemer i Berlin.