Høyre og FrP knuser Ap og Sp

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen lørdag den 12. oktober.

Det skal bli spennende å se hvordan regjeringens statsbudsjett for 2025 slår ut hos velgerne. I den siste meningsmålingen fra Opinion før budsjettfremleggelsen denne uken, kom det skrekktall for regjeringspartiene. Ap fikk en oppslutning på 18 prosent og Sp 4,9 prosent.

Verre kan det nesten ikke bli, og det er 11 måneder til valget i 2025.

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier at «dette kommer til å snu.Vi har styrt Norge trygt gjennom en krevende tid.»

Ap’s partisekretær Kjersti Stenseng sier at «vår viktigste jobb nå er å trygge folks økonomi og sørge for at folk får bedre råd.» Hun tenker i første rekke på barnehagepriser, økt barnetrygd og økt studiestøtte.

Sannsynligvis bommer hun helt.

Høyre har en oppslutning på 23,1 prosent og FrP 22,5 prosent. Det betyr at den rødgrønne regjeringen har mistet grepet. Opposisjonen løper ifra. Hadde det vært valg i dag, ville regjeringspartiene mistet 33 mandater på Stortinget. Det ville vært en katastrofe.

Regjeringen kjører videre med at hovedoppgaven er å sikre at folk får bedre råd, men det virker ikke troverdig at de rødgrønne skal være bedre enn Høyre og FrP til dette.

De fremlagte skatteforslagene, hvor de fleste vil få noen hundre kroner i skattelettelse, ser man knapt. På tema skatt er Ap og Sp parkert.

Og det er oppsiktsvekkende hvor sterkt opposisjonen står hos unge velgere.

«Dersom dette blir valgresultatet, kan vi gi Norge en ny og handlekraftig regjering som løfter verdiskapningen, gir folk økonomisk trygghet, får ned de rekordlange ventetidene for alle som er syke, og som styrker politiet med politifolk, ikke tomme kontorer,» sier Erna Solberg.

Statsbudsjettet for 2025 vil imidlertid bli bestemt av de rødgrønne, og de vil bli presset av SV og Rødt. Det blir ingen gratis lunsj for høyresiden.

Men Høyres og FrPs oppslutning er nå så stor, og den kan øke etter budsjettallene, at regjeringen må lytte. Og når vi vet at Ap satser på å bedre folks økonomi, så er det vanskelig å se hvordan Ap og Sp skal klare å utkonkurrere Høyre og FrP.

Det burde være åpent mål for opposisjonen. SV har et lite oppsving, men ikke nok til å bestemme noe.

Man skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt, men Sylvi Listhaug og Erna Solberg har et godt utgangspunkt for valgkampen. Regjeringens skatteforslag var en gavepakke.