Donald Trump vil innføre toll raskt

Robert Lighthizer var USAs handelsrepresentant under Donald Trumps tid som president fra 2017 til 2021, og han anses som en sterk kandidat til en topprolle i en mulig andre Trump-administrasjon.

Ifølge investeringsbanken Piper Sandler fører han nå samtaler med kapitalforvaltere på Wall Street om hva som kan forventes dersom Donald Trump vinner mot Kamala Harris i presidentvalget 5. november.

«Vi har hørt fra en rekke kunder at Trumps tidligere handelsrepresentant, Robert Lighthizer, har møtt investeringsgrupper og fortalt dem at Trump kan annonsere 60 prosent kinesisk toll og 10 prosent generell toll rett etter tiltredelsen», skriver tre av bankens analytikere i en kommentar, ifølge CNBC.

Analytikerne mener at investorer dermed bør ta Donald Trumps trusler om å innføre historisk høye tollsatser på alvor.

«Vi forventer at tollene vil komme raskere under en andre Trump-periode enn under den første», skriver de.

Kan ramme hardt

Flere økonomer og skatteeksperter har advart om at de planlagte tollene vil øke prisene på varer for amerikanske forbrukere og skade USAs økonomiske vekst.

Dagens Industri har tidligere rapportert at 10 prosent importtoll på alle varer ramme EU særlig hardt, ettersom unionen i fjor eksporterte varer til USA for en verdi av 502 milliarder euro, tilsvarende 5.700 milliarder kroner.

Slike brede toller kan imidlertid være vanskeligere å innføre enn målrettede toller mot enkeltland, fordi Donald Trump da vil trenge støtte fra Kongressen.

Men hvis de generelle tollene blir stoppet, tror analytikerne i Piper Sandler at Donald Trump i stedet kan satse på flere målrettede tiltak mot enkeltland eller sektorer, som bilindustrien.