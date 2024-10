Musk, som tidligere har støttet Demokratene, har ifølge Financial Times beskrevet valget i 2024 som hans siste håp for amerikansk demokrati og hevdet at ulovlige innvandrere vil ta over landet hvis Kamala Harris blir USAs 47. president.

– Hvis Trump ikke vinner dette valget, er valget det siste vi kommer til å ha. Jeg er all-in på Trump, sa han i forrige uke på den republikanske kommentatoren Tucker Carlsons show på X.

Les også – Trump er en avsporing for Elon Musk Utskytningen av Starship viser hva en entreprenør kan få til når han konsentrerer seg om det han gjør best. Det skriver Financial Times.

Donald Trump vil innføre toll raskt Donald Trump vil innføre toll raskt hvis han kommer tilbake til Det hvite hus. Denne beskjeden har hans rådgiver Robert Lighthizer gitt til kapitalforvaltere på Wall Street, ifølge CNBC.

Trump med nytt skatteløfte Presidentkandidat Donald Trump har lovet flere skattelettelser dersom han blir valgt som president.

Harris i front

Donasjonene fra Musk og Adelson er kjærkomne for Trump som ikke har lyktes med å engasjere de rikeste i USA i like stor grad som Harris, og leiren hans har allerede gitt opp kampen om å samle inn mest penger til valgkampen.

STØTTER TRUMP: Miriam Adelson, enke etter casinomagnaten Sheldon Adelson. Foto: Bloomberg

Trump ligger også bak på meningsmålingene. Tre uker før valget viser en såkalt «poll tracker» fra Financial Times at Harris er 2,6 prosentpoeng foran på Trump på landsbasis, men samtidig dødt løp i syv vippestater.

En måling fra Reuters/Ipsos viste tirsdag at Harris leder med 3 prosentpoeng – 45 mot 42 prosent. I samme måling i forrige uke var forspranget 46 mot 43 prosent.

Denne siste målingen viser ifølge nyhetsbyrået større entusiasme blant demokrater for å gå ut og stemme, sammenlignet med presidentvalget i 2020. Av de som er registrerte velgere og stemmer demokratisk sier 86 prosent seg «helt sikre» på at de faktisk vil stemme i årets valg, mens tilsvarende andel er 81 prosent blant republikanere.

Begge målingene avviker stort fra det store betting-nettstedet Polymarket, der 59 prosent av veddemålene på totalt 1,9 milliarder dollar har Trump som vinner av valget. Selve valgdagen er tirsdag 5. november.