Kritikken mot Elon Musk vokser etter at han kan ha brutt valgregler ved å love penger til registrerte velgere som signerer en politisk underskriftskampanje, skriver Financial Times.

Musk, som er blitt en av Donald Trumps største støttespillere, delte ut en sjekk på én million dollar til en publikummer på et møte i Harrisburg og en annen på et arrangement i Pittsburgh, mens han drev valgkamp for Trump i Pennsylvania.

Daglige pengepremier

Musk sier han vil gi daglige pengepremier i denne størrelsen til registrerte velgere i vippestater som signerer hans politiske aksjonskomités kampanje (PAC) som støtter ytringsfrihet og retten til å bære våpen.

Tidligere har han også tilbudt 100 dollar til velgere i Pennsylvania som offentlig uttrykte støtte for USAs første og andre grunnlovstillegg, samt 47 dollar til velgere i andre vippestater som Michigan, Arizona og Georgia.

En som reagerer på dette er Pennsylvanias guvernør Josh Shapiro. Shapiro mener myndighetene bør vurdere om Musks pengeutdelinger bryter med valglover.

– Det er alvorlige spørsmål om hvordan han bruker penger i dette valget, og hvordan «mørke penger» flyter, ikke bare til Pennsylvania, men også inn i lommene til folk her, sier Shapiro i et intervju med NBC.

Ulovlig med økonomiske insentiver

Richard Hasen, jusprofessor ved UCLA og ekspert på valglov, hevder at Musks løfte «bryter med det grunnleggende forbudet mot kjøp av stemmer i føderale valg i USA.»

Ifølge føderal lov er det ulovlig å tilby økonomiske insentiver for å få noen til å stemme eller belønne dem for å gjøre det, skriver FT.

«Alt som har pengeverdi» som kontanter eller lotterisjanser er forbudt, ifølge en manual utgitt av Justisdepartementet om valgforbrytelser.

Musk har også blitt en fremtredende stemme for Trump på sin plattform X (tidligere Twitter) og har donert nesten 75 millioner dollar i valgkampstøtte til Trump.