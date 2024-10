– Vi vil slå tilbake raskt, og vi vil slå tilbake hardt, sier en høytstående EU-diplomat til Politico.

NTB har tidligere omtalt at EU-kommisjonen har nedsatt en egen gruppe, en såkalt task force, for å være forberedt på alle mulige utfall av USA-valget. Denne gangen skal man ikke bli tatt på sengen av at Trump vinner, slik man ble i 2016.

En annen diplomat bekrefter at EU-landene nå koordinerer strategien under ledelse av kommisjonen.

– Brussel har en liste klar, og de er temmelig sikre på at de kan vinne en handelskrig, sier vedkommende.

Tankegangen i EU-hovedstaden er at jo raskere man svarer på forhøyede tollsatser, jo villigere vil Trump være til å sette seg til forhandlingsbordet.

I sine valgkamptaler har Trump ikke gjort noen hemmelighet av planen om å øke tollsatsene med mellom 10 og 20 prosent på varer fra Europa. Særlig europeiske biler kan blir rammet.

Hensikten er både å få USAs handelsunderskudd ned, men også å ødelegge europeisk industri og tvinge selskaper til å flytte fabrikkene sine til USA.

(NTB)