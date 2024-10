Oslo Høyres blåfarge er intakt

Debattinnlegg: Merete Agerbak-Jensen, Høyres gruppeleder i Oslo bystyre

I et innlegg i Finansavisen søndag 27. oktober etterlyser FrP-politikerne Magnus Birkelund og Julianne Ofstad Oslo Høyres blåfarge, og bruker byrådets budsjettforslag for 2025 som bevis på at den er svekket. Jeg kan berolige dem med at blåfargen er helt intakt! Den kommer godt til syne med et byråd som prioriterer kjerneoppgavene, satser på utdanning og som finner rom for kutt i eiendomsskatten selv i en svært krevende økonomisk situasjon for kommunen.

Vi har en regjering som aktivt motarbeider Oslo, og konfiskerer stadig flere millioner kroner av byens egne skatteinntekter

I Oslo har Høyre- og Venstre-byrådet en samarbeidsavtale med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Mange av punktene i denne avtalen, som gjelder for fireårsperioden 2023–2027, er allerede oppfylt eller er i ferd med å oppfylles. Det har vi blant annet gjort gjennom gode budsjettforlik høsten 2023 og våren 2024. I forhandlingene ble vi enige om et stort løft for veivedlikehold, fjerning av om lag en tredjedel av eiendomsskatten på Oslo-folks hjem og massiv nedbetaling av kommunes gjeld i revidert budsjett for 2024.

Våre samarbeidspartier har selvsagt all rett til å være utålmodige, det er vi i Høyre også. Likevel må jeg minne om at vi er ett år inne i en fireårig avtale, og at kommunens handlingsrom er betydelig mindre enn for bare få år siden. Vi har en regjering som aktivt motarbeider Oslo, og konfiskerer stadig flere millioner kroner av byens egne skatteinntekter.

Når dette statlige ranet faller sammen med uventet høy pris- og lønnsvekst, stabilt høyt rentenivå og økonomisk opprydning etter åtte år med rødgrønt styre, må et ansvarlig Høyre-ledet byråd prioritere tøft. Like fullt har byrådet prioritert å foreslå en ytterligere reduksjon i satsen for eiendomsskatt i 2025.

Karbonfangst er avgjørende for at Oslo kommune skal nå sitt klimamål. Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud er Oslos største utslippskilde, og kan bidra til å kutte hele 19 prosent av byens utslipp. Høyre og Venstre har hele veien støttet prosjektet, det er godt kjent, og det kan ikke komme som noen stor overraskelse at vi gjorde det også denne gangen.

Det er også en ærlig sak at FrP har vært imot dette prosjektet fra start, det har vi respekt for. Derfor er ikke dette en del av samarbeidsavtalen, som er grunnlaget for de borgerlige partienes samarbeid denne perioden. Likevel har vi flere ganger vist at vi kan finne sammen om gode borgerlige saker, som sikrer trygg økonomisk styring, mer frihet til den enkelte og mindre byråkrati.

Alle de fire partiene på borgerlig side vil få anledning til å sette sitt stempel på det som blir kommunens endelige budsjett for 2025. Som tidligere er jeg trygg på at vi vil komme frem til gode borgerlige løsninger til det beste for innbyggerne i Oslo. Vi ønsker Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti hjertelig velkomne til gode og konstruktive forhandlinger om et budsjett for 2025.

