Erklærer skattekrig: Full støtte fra Erna og Sylvi

I det stadig groende opprøret mot formuesskatt, har få tatt en mer aktiv rolle enn Lars Oscar Øvstegård. Vestlendingen, som selv er bedriftseier, har erklært krig mot formueskatt på arbeidende kapital. Han planlegger også søksmål mot staten, basert på en teori om at formuesskatt er konfiskatorisk, og dermed grunnlovsstridig.

I den kampen har han blant annet engasjert den sveitsiske EFTA-dommeren Carl Baudenbacher, i stedet for norske skattejurister. Det er fordi han mener spørsmålet dreier seg om «langt mer enn skatt, men om grunnleggende rettigheter.» Men selv uten skatteadvokatene har borgerlige tungtvektere begynt å koble seg på.

GÅR TIL RETTEN: Øvstergård på pressekonferansen om forsøket på å reise sak mot staten. Foto: Eivind Yggeseth

Listhaug støtter søksmålet

Under et folkemøte mot formuesskatt, arrangert av Øvstegård i Fossnavåg, stilte FrP med både Sylvi Listhaug og Hans Andreas Limi. Fra Listhaug får vestlendingen støtte på alle punkter.

– Jeg er glad for at vi har næringsdrivende som Lars Oscar som roper opp om konsekvensene av formuesskatten, som straffer norsk eierskap. Støre-regjeringen har økt formuesskatten så mye at han og mange andre har fått nok.

– Støtter du Øvstegårds søksmål, som hevder at formuesskatten er grunnlovsstridig?

– Lars Oscar er i sin fulle rett til å prøve ut saken i rettssystemet. Jeg er mest av alt glad for at han viser frem hvor skadelig formuesskatten er for våre små bedrifter.

Reklame med Erna

Høyres statsministerkandidat, Erna Solberg, har også møtt Øvstegård. I forkant av folkemøte besøkte hun aktivisten i Ørstå, der hun blant annet spilte inn en promovideo.

I videoen, som Finansavisen har sett, oppfordrer han alle til å ta turen for å bidra til opprøret. «Er du enig Erna?» avslutter han. «Jeg er helt enig,» svarer den tidligere statsministeren. På selve kvelden var partiet representert ved Helge Orten.

LAGET REKLAME: Erna Solberg besøkte Øvstegård i forkant av folkemøtet, Foto: Privat

Solberg skapte overskrifter da hun lovet å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital mandag. I et lengre innlegg på LinkedIn der hun redegjør for løftet, blir også Øverstegårds opprør nevnt.

– Hvor langt går støtten til Øvstegård, med tanke på at han har erklært krig mot skatten?