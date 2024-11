Stein Erik Hagen er ikke bekymret for fire nye år med Donald Trump i Det hvite hus, men sier til Dagens Næringsliv at han tror det snarere tvert imot kan gå ganske bra.

– Trump er jo meget næringslivsvennlig, så dette kan bli meget bra, sier mangemilliardæren som Kapital rangerte som Norges niende rikeste med en formue på 28,5 milliarder kroner.



– Et tydelig signal

Hagen skal ha fulgt det amerikanske presidentvalget med stor interesse, og mener valgresultatet er en nådeløs dom over visepresident Kamala Harris og Demokratenes politikk.

– Det amerikanske folk har stemt og flertallet har gitt et tydelig signal. Det må vi så absolutt respektere, sier Orkla-eieren.

Trump har gjennom valgkampen argumentert hardt for økte tollsatser på varer til USA, i et forsøk på å beskytte amerikansk produksjon og amerikanske arbeidsplasser. Flere mener at dette kan føre til mindre internasjonal handel, men Hagen ser ikke like mørkt på det. For det kan gjøre at dagligvare-konglomerat som Orkla blir ekstra viktig.

– Vi skal nok overleve dette – med god margin, sier milliardæren til DN.

Les også Goldman: Tollsatser vil svekke norsk økonomi Sjeføkonom Sven Jari Stehn tror ikke Donald Trump innfører den generelle tollsatsen på 10 prosent.

Enig med Hagen

TRUMP-POSITIV: Kjetil Holta i Holta Invest. Foto: Iván Kverme

Hagen, som i sommer kunngjorde at han vil flytte til Sveits, får støtte av Sveits-utflytter og milliardær Kjetil Holta.

– Donald Trump vekker sterke meninger over hele verden, og meningene om ham er ofte polariserte – enten positive eller negative. Det er imidlertid udiskutabelt at han har en synlighet og en vilje til lederskap som skiller seg ut, skriver Holta i et innlegg på profilen sin på Linkedin.

– Hans budskap om å sette næringslivet i sentrum og skape arbeidsplasser i USA har appellert til mange. Han ønsker å gjøre landet mindre avhengig av billig import, legger han til.

Videre skriver Holta at han savner mål og retning hos europeiske ledere.

– Kan det være en sammenheng mellom mangelen på synlig lederskap og vår tilsynelatende retningsløshet, spør Holta retorisk.