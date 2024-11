Republikanske Trump vant en soleklar seier over Demokratenes presidentkandidat, visepresident Kamala Harris, i tirsdagens presidentvalg.

Trump blir dermed USAs 47. president og flytter inn igjen i Det hvite hus 20. januar.

Da Biden vant over sittende president Trump i presidentvalget i 2020, hevdet Trump at valgseieren ble stjålet fra ham. Han nektet å erkjenne valgnederlaget før 7. januar 2021, dagen etter at tusenvis av Trump-tilhengere stormet Kongressen i et forsøk på å hindre de folkevalgte i å godkjenne Bidens seier.

Både Biden og Harris ringte Trump onsdag og gratulerte ham med valgseieren.

Biden inviterte dessuten Trump til et møte, og Det hvite hus opplyser lørdag at møtet skal finne sted klokka 11 onsdag formiddag.

Et slikt møte mellom avtroppende og påtroppende president er en amerikansk tradisjon etter valg. Trump brøt ned denne tradisjonen etter valget i 2020.