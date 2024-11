Vil du bli fintech-gründer, start opp i Sverige

I en kronikk i Finansavisen påpeker Sven Eide, sjeføkonom og leder for politikk i Finansforbundet, at særnorske krav skader finansnæringen. Han har helt rett. Eide beskriver hvordan skjevreguleringen av norske finansinstitusjoner fører til at aktører flytter til Sverige.

Les også Politikerne forstår ikke alvoret i norsk konkurransesituasjon Det pøses på med bevilgninger og støtteordninger som aldri før. Problemet er at de brukes på feil ting, skriver Abelia-sjef Øystein E. Søreide.

Samtidig viser en nylig publisert artikkel i Affärsvärlden hvordan norske børsnoterte selskaper forbikjøres av både svenske og danske konkurrenter. Adm. direktør i Abelia, Øystein E. Søreide, uttaler til avisen at våre naboland har vært dyktigere. De har klart å bygge vekstmotorer basert på forskning og teknologi, noe som skaper arbeidsplasser for fremtiden.



Svenskene er i ferd med å utkonkurrere oss, og er du en norsk gründer med vekstambisjoner, har du fem klare grunner til hvorfor du heller bør vurdere å starte opp i Sverige:

1) EU-reguleringer

Som EU-medlem innfører Sverige nye EU-reguleringer raskere, noe som gjør det enklere for svenske bedrifter å konkurrere på lik linje med resten av Europa. Et godt eksempel er manglende innføring av EU-reguleringer knyttet til folkefinansiering i Norge. Ved å holde fast ved særnorske krav svekkes de norske aktørenes muligheter, særlig når det gjelder å tiltrekke investeringer i samme skala som i Sverige.

Les også Spotify mer verdt enn Equinor Av de 30 største børsnoterte selskapene i Norden er nå kun to norske igjen. Før finanskrisen i 2008 var det sju norske selskap på listen.

Ta Kameo, som jeg startet opp for ti år siden. I dag formidler vi ti ganger så mye kapital i form av lån til svenske boligbyggere enn i Norge. Årsaken er at norske myndigheter ikke innfører EU-reguleringer som både åpner opp for større investeringer og gir bedre forbrukerbeskyttelse. I Norge kan selskaper og privatpersoner maksimalt investere en million kroner årlig, mens Sverige ikke har slike grenser for erfarne investorer. Dette har blant annet ført til at internasjonale kapitalfond, større investorer og selskaper investerer i svensk boligbygging gjennom Kameo.

2) Enklere å tiltrekke de beste hodene

Sjansen for å tiltrekke seg de beste hodene er også langt større i Sverige. Opsjoner er viktige for å tiltrekke talent, og gir ansatte muligheten til å ta del i selskapenes fremtidige verdiskapning. Dette er et veldig viktig virkemiddel for oppstartere som ikke kan konkurrere med større etablerte selskaper på lønn.

De fleste gründere opplever at det å selge aksjer er tilnærmet umulig

Problemet er bare at i Norge er opsjoner dobbeltbeskattet. Man betaler inntektsskatt, ofte på 40–50 prosent, når opsjoner løses inn i aksjer. Deretter betaler du en kapitalskatt på 37,84 prosent av gevinsten når du selger aksjene. I Sverige betaler man kun en kapitalskatt på 30 prosent.

3) Ingen formuesskatt

Den utskjelte formuesskatten slår spesielt hardt ut for gründere. Verdien av aksjer i din egen bedrift teller med i formuesgrunnlaget. Går selskapet bra og aksjene stiger i verdi, kan skatten faktisk ende opp med å bli høyere enn lønnsinntekten til gründerne – selv om verdien kun eksisterer på papiret.

Les også Exitskatten hemmer avgjørende gründervirksomhet Regjeringens optimistiske tall om norsk gründervirksomhet skjuler en trend med synkende innovasjon og omstillingsevne i norsk næringsliv, skriver Ole Erik Almlid og Øystein Eriksen Søreide.

I verste fall må man selge aksjer i eget selskap for å betale skatten. De fleste gründere opplever at det å selge aksjer er tilnærmet umulig – det vil senke selskapets verdi og sende meget dårlige signaler til øvrige aksjonærer. I Sverige ble formuesskatten avskaffet i 2007.

4) Lavere utbytteskatt

Mens utbytteskatten i Sverige vanligvis er på 30 prosent, kan gründere i mindre selskaper dra nytte av spesielle regler som gjør at de kan betale en lavere sats på 20 prosent. Til sammenligning er utbytteskatten i Norge hele 37,84 prosent, noe som gjør det langt dyrere for norske gründere å ta ut gevinster fra egne selskaper. Denne forskjellen gjør at svenske gründere kan beholde mer av overskuddet, noe som gir dem større frihet til for eksempel å reinvestere i bedriften.

5) Enklere å hente kapital

Sverige har et større og mer utviklet venturekapitalmarked sammenlignet med Norge, noe også omstillingsbarometeret til Abelia viser. Der ligger Norge helt i bunnsjiktet, mens Sverige ligger i toppsjiktet. Det er risikokapital som gir gründere lettere tilgang til investeringer i tidlig fase. Det er helt avgjørende for mange oppstartsbedrifter.

Sebastian Harung

Adm. direktør og grunnlegger i Kameo