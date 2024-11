Frp topper målingene – Større enn Høyre og Ap

– Det er jo fantastisk med gode målinger, men samtidig vet jeg at det er lenge til valget. Så her er det fremdeles viktig å holde beina godt plantet på jorden og jobbe på, sier partileder Sylvi Listhaug i Frp til VG.

Frp har økt oppslutningen til 22,4 prosent ifølge en ny meningsmåling, melder VG. Partiet troner øverst som landets største parti, mens Høyre stuper fra 25,7 til 20,9 prosent.

– Frp er flinke til å bruke utestemme og har nok litt enklere løsninger enn oss på vanskelige saker. Men vi skal jobbe på, for det er Høyre som er garantisten for lavere skatter, kortere helsekøer, en bedre skole og et tryggere Norge, sier Erna Solberg.

Flere unge velger Frp

– De ser en storstilt sløsing på enkeltområder som grønn industri, innvandring og integrering på bistand, sier Listhaug.

Sist Frp var det største partiet på Respons Analyses meningsmålinger var tilbake i 2008. Arbeiderpartiet havnet på tredjeplass med en oppslutning på 19,0 prosent i målingen.

– Bakgrunnstallene viser at det er tre ganger så mange under 30 år som sier de vil stemme Frp, sammenlignet med Ap. Og det er i hovedsak unge menn, ikke kvinner som går til Frp, sier faglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

– Den eneste aldersgruppen hvor Ap er størst, er de over 60 år, fortsetter han.