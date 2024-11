(Saken oppdateres).

En av fire velgere ønsker å stemme på Sylvi Listhaugs Frp, viser den ferske novembermålingen for NRK og Aftenposten.

Undersøkelsen, gjennomført av Norstat, viser at Fremskrittspartiet har oppnådd 25,1 prosent oppslutning, noe som er høyere enn regjeringspartiene Arbeiderpartiet (17,5 prosent), Senterpartiet (5,4 prosent), som samlet har 22,9 prosent oppslutning.

Dette markerer at Frp nå har større oppslutning enn de tre regjeringspartiene til sammen.

– En ny kurs for Norge

Fremskrittspartiets leder, Sylvi Listhaug, avviser at partiets fremgang skyldes at de spiller på misnøye.

– Jeg tror folk ser at Frp er helt nødvendig for å få en ny kurs. Arbeiderpartiet og Høyre har blitt ganske like hverandre på en del områder, uttaler hun til NRK.

Det har gått bra for Sylvi Listhaug og Fremskittspartiet i de siste målingene, og hun understreker statsminister-budskapet sitt:

– Vi har sagt at det er naturlig at det største partiet får statsministeren, sier hun videre, men understreker samtidig at dette ikke er det viktigste for henne.

– Det aller viktigste er faktisk politikken. Vi ønsker en helt ny kurs for Norge, legger statsministerkandidaten til.

Gir seg ikke uten kamp

– Det er en høyrebølge i Norge, og folk ønsker et skifte, sier en annen statsministerkandidat, Høyres Erna Solberg.

Hun avviser at hun har tenkt til å sitte stille og la Frp seile forbi.

KAMPKLARE: Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Sylvi Listhaug kjemper mot hverandre som Norges neste statsminister. foto: NTB

Mens Listhaug omtaler Høyre og Ap som for like, mener Solberg at velgerne må forstå at Høyre er et mer ansvarlig alternativ enn Frp.

– Jeg tror Frp treffer på en ånd der folk ønsker seg en veldig annerledes politikk enn regjeringen byr på, men Høyre byr på mer sikker politikk. For vi vet vi kan levere på det vi lover.

Frp-leder Listhaug aksepterer ikke Solberg sine påstander om kortsiktige løsninger, og peker på konkrete feilprioriteringer i det norske samfunnet, som grønn industri, innvandring, bistand og byråkrati.