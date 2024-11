Raser etter klimatoppmøtet: – En illusjon

Forhandlingene under klimatoppmøtet i Baku har gått på overtid siden fredag, men natt til søndag ble det til slutt enighet om et finansieringsmål på 300 milliarder dollar i året til utslippskutt og klimatilpasning i fattige land.

Ifølge Reuters var det flere delegater som ga stående applaus, men det er også mange som uttrykker kritikk for at rike land ikke gjør mer, og at vertslandet Aserbajdsjan har gått for raskt frem for å nå en enighet.

«Jeg må dessverre si at dette dokumentet ikke er mer enn en optisk illusjon. Vårt synspunkt er at dette ikke addresserer den enorme prøvelsen vi står overfor. Derfor mostetter vi oss gjennomføringen av dette dokumentet», sier Chandi Raina på vegne av den indiske delegasjonen, ifølge Reuters.

Ifølge NTB gjorde FNs klimasjef Simon Shell det klart at det ikke er tid til å feire.

«Ingen land fikk alt de ville, og vi reiser fra Baku med et fjell av oppgaver foran oss. Så her har vi ikke tid til å ta seiersrunder», sier han.

Fornøyd klimaminister

Til E24 sier klima- og miljøminister Tore O. Sandvik (Ap) at han er glad det ble funnet en løsning.

«Jeg er glad for at vi fant en løsning. Klimafinansiering er viktig og helt nødvendig. Vi har nå fått satt et mål på over 3.000 milliarder kroner årlig frem mot 2035. Dette vil gjøre at finansieringen øker. Norge bidrar tungt og det skal vi fortsatt gjøre», sier han.

I søndagens avtale lyktes man, ifølge Reuters, ikke med å legge frem detaljerte steg rundt hvordan de ulike landene skal gjennomføre løftet fra fjorårets klimatoppmøte, som gikk ut på å bevege seg vekk fra fossilt brennstoff og triple kapasiteten for fornybar energi i dette tiåret.

Flere forhandlere sier at Saudi-Arabia skal ha forsøkt å blokkere slike planer under samtalene.

«Det er helt klart en utfordring i å få til større ambisjoner når man forhandler med Saudi-Arabaia», sier USAs klimarådgiver John Podesta.