Eierskapsalliansen: Tiden er inne for å fjerne formuesskatten

Eierskapsalliansen, eller Alliansen for norsk, privat eierskap, skriver i en pressemelding mandag at de mener det er på høy tid å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

Alliansen består av 12 næringsorganisasjoner og representerer over 1 million arbeidsplasser.

«Medlemmene av eierskapsalliansen er sterkt imot formuesskatten på arbeidende kapital, da den svekker konkurransedyktigheten til norsk, privat eierskap. Dette skjer ved at skatten systematisk diskriminerer norske private eiere i forhold til utenlandske eiergrupper», heter det i meldingen.

«Videre mener vi formuesskatten på arbeidende kapital er uhensiktsmessig, da den uavhengig av lønnsomhet beskatter verdier som er investert i virksomheter og som bidrar til å skape arbeidsplasser og verdiskaping.»

Hindrer det grønne skiftet

Gruppen trekker frem at norske bedrifter er inne i en omstillingsperiode som krever investeringer i ny teknologi og mer bærekraftige løsninger, og at de mener formuesskatten hemmer videre vekst og innovasjon, samt at den gir dårligere tilgang på risikovillig kapita.

«Dette svekker norske bedrifters konkurransekraft, og gjør de dårligere rustet til grønn omstilling for å møte strengere klima- og miljøkrav i tiden fremover.»

Alliansen mener at en fjerning av skatten vil kunne stimulere til investeringer, skape flere arbeidsplasser og bidra til økt verdiskaping.

«Når alle er enige om at privat eierskap er best på norske hender, kan vi ikke ha et regelverk som diskriminerer norsk privat eierskap», skriver organisasjonen.

Alliansen for norsk privat eierskap består av 11 næringsorganisasjoner: Næringslivets Hovedorganisasjon, Hovedorganisasjonen Virke, Norges Rederiforbund, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norges Lastebileier-Forbund, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Maskinentreprenørenes Forbund, SMB-Norge og Regnskap Norge.