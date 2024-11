Arbeiderpartiet skyver flere unge ut fra fast jobb

NHO og Høyre gikk nylig ut i Politisk Kvarter på NRK med ønske om reversering av innleiebegrensningene regjeringen innførte i fjor.

For de som ønsker flere unge i jobb og flere hele og trygge stillinger for unge er det bare å satse på at et år går fort. Det vi har fått med regjeringens politikk er nemlig flere midlertidige stillinger og flere unge utenfor jobb og studier, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Nav.

Det er ingen tegn til virkelighetsforståelse når arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) og regjeringspartiene fortsetter å hevde at målet med politikken de fører er faste og trygge jobber. Tallenes tale er klar: Resultatet er det motsatte.

Og det burde ikke komme som en overraskelse. Vi som jobber med unge i arbeidslivet var tidlig ute med å advare. Unge er de aller mest sårbare i arbeidslivet, fordi de mangler det de aller fleste jobbannonser ber om, nemlig erfaring.

Derfor er innleie via bemanningsbyråer en viktig brobygger, som ikke bare bidrar med hjelp og støtte i en rekrutteringsprosess, og som gir fast og trygg jobb, uansett om oppdraget hos kunden tar slutt.

For det regjeringen hele veien har unnlatt å ta inn over seg, er at unge jo nettopp har fast ansettelse når de leies inn via bemanningsbyråene. Med de nye innleiebegrensningene har mange mistet nettopp den faste ansettelsen.

Der innleie tidligere var en vei inn for å få jobb, må de unge nå i stedet søke selv til midlertidige stillinger

Vi ser at både andelen unge som står helt utenfor jobb og skole øker – og antallet midlertidig ansatte øker. Arbeidsløsheten for unge har vært oppe og vaket opp mot 15 prosent, ifølge SSB.

Derfor Brenna: Det er kjipt å melde, men dessverre, advarslene våre er blitt til virkelighet.

De som har vanskelig for å få seg jobb får det enda tøffere når de skal gå til en midlertidig jobb i stedet for en fast og hel stilling. For de som ikke kommer til bordet engang er det kanskje ingen alternativer.

Der innleie tidligere var en vei inn for å få jobb, må de unge nå i stedet søke selv til midlertidige stillinger. Da er det også opp til bedriften å ansette, og dersom de ikke jobber med rekruttering på en systematisk måte, er sannsynligheten stor for at de velger de som har mer erfaring.

Da dyttes de unge uten erfaring bakover i køen, i en kø som blir lengre og lengre.

I takt med at det er vanskeligere å få seg jobb, ønsker også regjeringen å legge enda flere begrensninger på unges muligheter.

Regjeringen har nemlig varslet at de også ønsker innleie til praksisplasser til livs. Det kan stikke enda flere kjepper i hjulene både for de som er studenter og nyutdannede, men også for de som ønsker å bytte karriere og for eksempel omskolere seg innen et område Norge trenger flere kompetente medarbeidere, nemlig IT.

Forslaget har høringsfrist fredag 29. november.

Vi fortsetter å advare: De unge trenger ikke at flere muligheter innstrammes. Resultatene av politikken er synlig, Brenna. Det er ingen skam å snu.

Mats Furulund

Adm. direktør i Academic Work