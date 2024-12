Det tyske partiet De Grønne har lansert ideen om en koalisjon med de konservative partiene etter neste års valg, skriver Financial Times (FT) søndag.

Leder for partiet Franziska Brantner kommenterte til avisen at avstanden mellom partiene er stor, men ikke uoverstigelig.

«Demokrater bør alltid kunne overkomme sine forskjeller for landets beste,» sa Franziska Brantner i et intervju med avisen.

Flere ledende personer i det populære sentrum-høyrepartiet CDU (Christlich Demokratische Union) har imidlertid avvist et samarbeid med miljøpartiet, som de mener er skyld i Tysklands økonomiske problemer.

Politisk uro

I november oppløste kansler Olaf Scholz den upopulære trepartskoalisjonen, som banet vei for nyvalg.

Foreløpige meningsmålinger spår seier for CDU med relativt god margin til regjeringspartiene SPD og De Grønne. Men selv om CDU vinner valget, vil det fremdeles trenge en samarbeidspartner for å få parlamentarisk flertall.

CDU og De Grønne styrer allerede sammen i delstatene Baden-Württemberg i sørvest, Nordrhein-Westfalen i vest og Schleswig-Holstein, ifølge Financial Times.

Gir ikke opp klimamål

Brantner i De Grønne kommenterer ifølge FT at hun mener det er viktig å få ned levekostnadene, men at hun ikke vil at det går på bekostning av landets klimamål.

«Vi er opptatt av rimelige levekostnader og en velfungerende stat. Og vi vil ikke gi opp Tysklands klimamål,» sa hun til avisen.

«Vi må drive Tyskland fremover. Vi må fortsette å modernisere dette landet, gjøre fremskritt innen digitalisering, fremskynde byråkratiske prosesser, støtte innovasjon og ny teknologi.»

Brantner advarte også mot farene ved enda en storkoalisjon, som har styrt Tyskland i 12 av de siste 19 årene, som hun mener vil gi en «kostbar stillstand» for Tyskland.