Partisekretæren går av

Siden 2015 har Kjersti Stenseng vært partisekretær og del av Aps øverste valgte ledelse. Men på landsmøtet i april er det slutt.

– Jeg har bestemt meg for å si nei til gjenvalg. For partiet er det bra å få inn nye krefter, ny energi og nye ideer inn i partisekretærrollen, sier Kjersti Stenseng til NRK.

På spørsmål fra NRK om hun er blitt bedt om å gå, svarer Stenseng følgende:

– Nei, jeg har ikke blitt bedt om å gå. Jeg velger å si det nå, fordi partiet skal få bruke tid på å finne nye kandidater. Jeg har lyst til å bidra til den fornyelsen som jeg mener partiet trenger, sier hun.

Tok beslutningen i sommer

Stenseng avviser at valget om å tre tilbake har sammenheng med den svake formen på meningsmålingene, der Ap i snitt ligger under 18 prosent i desember.

– Dette er noe jeg har tenkt på ganske lenge. Jeg tok nok beslutningen i løpet av sommeren.

I 2018 sa Kjersti Stenseng noe i et VG-intervju som hun til stadighet har måttet forsvare:

«Ja, det går en grense på 30 prosent: Vi skal over tid ikke være under 30 prosent, det går ikke», sa hun om oppslutningen til Ap.

Men i to stortingsvalg og to kommunevalg har resultatet vært langt svakere enn det for Ap.

– Mange årsaker

På spørsmål om hva som har gått galt med Ap svarer Stenseng følgende:

– Det er ikke lett å svare kort på det. Jeg tror det er mange årsaker. Men i de ti årene som jeg har vært partisekretær, har vi vært gjennom noen tøffe runder, som også har gjort at vi har mistet tillit. Når vi – som nå – har persondiskusjoner, så bidrar det på ingen måte til å løfte oss på målingene, sier hun til NRK.

Stenseng sier hun ikke har fått brukt så mye tid på organisasjonsutvikling og lagbygging som hun så for seg da hun tiltrådte i 2015.

– Jeg har brukt mye tid på innadrettet arbeid som først og fremst skal stoppe på min pult, og som jeg ikke vil at folk skal lese om i mediene. Men jeg har også reist veldig mye i partiet vårt, sier hun til NRK.

Stenseng har vært medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet siden 2011, og har tidligere vært fylkesleder i Oppland Ap. Hun har erfaring som statssekretær og politisk rådgiver i Kulturdepartementet.