Financial Times har avdekket dokumenter som viser at Bashar al-Assad i løpet av 2018 og 2019 fraktet rundt 250 millioner dollar i kontanter til Moskva etter å ha satt seg i gjeld til Kreml for militær støtte.

Denne støtten omfattet også tilgang til Wagner-gruppens leiesoldater.

Fra en syrisk sentralbank som manglet utenlandsk valuta, sørget den tidligere diktatoren for å fly nærmere to tonn i 100-dollarsedler og 500-eurosedler til Vnukovo-flyplassen utenfor Russlands hovedstad til deponering i sanksjonerte russiske banker.

De uvanlige overføringene fra Damaskus understreker ifølge avisen hvordan Russland ble en av de viktigste destinasjonene for Syrias kontanter etter at vestlige sanksjoner presset landet ut av det finansielle systemet.

Hamstret luksuseiendommer

Opposisjonelle og vestlige regjeringer har tidligere anklaget Assad og hans regime for å plyndre Syria og ty til kriminell aktivitet for å finansiere krigen og egen berikelse. Kontantstrømmen til Russland kom samtidig med at Assad og familien begynte å hamstre luksuseiendommer i Moskva.

– Regimet måtte bringe pengene til en trygg havn i utlandet for å kunne bruke dem til å sikre et luksusliv for seg selv og sin indre krets, uttaler David Schenker, USAs assisterende utenriksminister for Midtøsten-saker i 2019-21, til Financial Times.

Eyad Hamid, seniorforsker ved Syrian Legal Development Programme, påpeker at Moskva ble et knutepunkt for å omgå vestlige sanksjoner etter at Assad brutalt slo ned et opprør i 2011.

– Russland har vært et tilfluktssted for Assad-regimets finanser i årevis, sier han.

21 flyvninger over halvannet år

Tall fra eksportdatatjenesten Import Genius viser ifølge avisen nærmere bestemt at et fly med 10 millioner dollar i 100-dollarsedler landet utenfor Moskva 13. mai 2019. I februar fløy Syrias sentralbank inn rundt 20 millioner euro i 500-eurosedler.

Samlet ble det i perioden mars 2018-september 2019 gjennomført 21 flyvninger som altså fraktet mer enn 250 millioner dollar.

Registrene som går tilbake til 2012 viser ingen slike kontantoverførsler mellom Syria og russiske banker før 2018, skriver Financial Times videre.

– Utenlandsreservene var nesten ikke-eksisterende før 2018. Men grunnet sanksjoner måtte sentralbanken betale i kontanter. Den kjøpte hvete fra Russland og betalte for pengetrykking og forsvarsutgifter basert på hva som var tilgjengelig i hvelvet, forklarer en person kjent med transaksjoner hos Syrias sentralbank.