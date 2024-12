USAs påtroppende president Donald Trump har tidligere signalisert at han vil få en slutt på krigen i Ukraina når han inntar Det hvite hus i januar. Under en pressekonferanse på sin eiendom Mar-a-Lago i Florida ba han mandag Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om å forberede seg på å inngå en avtale.

– Hva skal du ta over?

– Det må bli en avtale. For mange mennesker blir drept, sa Trump, og avfeide ifølge Bloomberg det ukrainske håpet om å gjenerobre okkupert territorium.

– Det er fint å si at de vil ha sine områder tilbake, men byene er stort sett ødelagt. I noen av dem står det ikke ett eneste bygg igjen. Så når du sier du skal overta landet, hva skal du ta over? Det er en gjenoppbygging som vil ta 110 år, fortsatte han.

Kritiserer missilbruk

Trump signaliserer ifølge nyhetsbyrået dermed at han kan presse på for en løsning som bekrefter Russlands territoriale fremgang, og at han vil redusere den amerikanske støtten til Ukraina – om ikke avslutte den helt.

– Jeg mener Biden-administrasjonen ikke burde ha tillatt missiler å bli skutt 200 miles (rundt 300 kilometer) inn i Russland, fortsatte Trump, og gjentok også at Russlands president Vladimir Putin ikke ville ha invadert Ukraina om han fortsatt hadde vært president.

Joe Biden står på sitt

Beslutningen om å ta i bruk ATACMS (Army Tactical Missile Systems) mot Russland før valget kom etter at nordkoreanske tropper ble satt inn i krigen.

Som respons på Trumps uttalelser gjentar Biden-administrasjonen overfor Bloomberg sin posisjon om at det er opp til Zelenskyj å bestemme når og på hvilke vilkår han er villig til å delta i samtaler.

– Ingenting om Ukraina uten Ukraina. Vi vil ikke ha samtaler om dem uten at de er involvert. Vi vil ikke tvinge deres hånd når det gjelder deres neste steg, sier talsperson John Kirby for Bidens nasjonale sikkerhetsråd.