Teamet som organiserer og forbereder seremonien for innsettelsen av Donald Trump presser for å trekke USA ut av Verdens Helseorganisasjon (WHO) fra og med dagen han innsettes, 20. januar. Det skriver Financial Times.

Ifølge avisen er USA WHOs største enkeltstående donor, som i 2022 og 2023 stod for 16 prosent av organisasjonens finansiering.

Lawrence Gostin, professor i global helse ved Georgetown Law, sier til avisen at planen om å trekke seg umiddelbart ved innsettingen ville vært «katastrofalt» for global helse.

Han var likevel ikke sikker på om Trump vil prioritere utmeldingen like høyt som enkelte medlemmer av teamet hans.

«En symbolsk handling»

Da Donald Trump var president i 2020 stoppet han bevilgningen til WHO, og anklaget organisasjonen for å skjule hvor alvorlig coronaviruset var.

Trump gikk også langt i å gi WHO skylden for omfanget av coronapandemien og hevder utallige liv og økonomiske ødeleggelser kunne vært spart dersom WHO hadde gjort jobben og sendt medisinske eksperter til Kina for å undersøke situasjonen.

Dette ble derimot reversert da Joe Biden ble innsatt som president i 2021, og USA ble igjen meldt inn i WHO.

Ifølge Financial Times tror ekspertene at den umiddelbare utmeldingen av WHO ved innsettelsesdagen til Trump kan være «en symbolsk handling» i møte med den nåværende presidentens valg om å reversere dette da han selv ble innsatt som president.