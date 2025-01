Baerbock: – Vi vil ikke finansiere islamisering av Syria

Annalena Baerbock og hennes franske kollega Jean-Noël Barrot besøkte fredag Syrias hovedstad Damaskus på vegne av EU og unionens utenrikssjef Kaja Kallas.

Der sa de at EU er fast bestemt på å fremme en fredelig og fri fremtid for det borgerkrigsherjede landet, der islamistledede opprører nylig styrtet president Bashar al-Assads regime. Men Baerbock gjorde det også klart at det følger noen betingelser med hjelpen.

– Gi plass til alle

– En ny start er bare mulig dersom det syriske samfunnet gir plass i den politiske prosessen til alle syrere – kvinner og menn, fra alle etniske og religiøse grupper – og sørger for rettigheter og beskyttelse, sa den tyske utenriksministeren da besøket ble avsluttet.

Hun gjorde det også klart at europeisk støtte ikke inkluderer å bidra til nye islamistiske strukturer.

– Som Europa vil vi selvsagt ikke finansiere islamiseringen av et samfunn, sa Baerbock i et intervju med en tysk kringkaster senere på kvelden.

Hun sa at dette budskapet ble gjort veldig klart overfor den nye syriske ledelsen, og at de tydelig bekreftet at de forsto dette og ville ta hensyn til kvinners deltakelse.

Avventende om sanksjoner

Den tyske ministeren ga ikke noe klart svar på om hun vil støtte en oppheving av sanksjonene mot Syria i nær fremtid, men sa at det kommer an på hvordan den politiske prosessen utvikler seg.

Mannen som leder islamistgruppen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) og i praksis er Syrias nye leder, Ahmed al-Sharaa, tok imot EU-delegasjonen. Han tok ikke Baerbock i hånden, noe han unngår å gjøre i møte med kvinner, men strakte hånden ut til franske Barrot.

På spørsmål om dette fra en journalist senere, sa Baerbock at hun på forhånd innså at det ikke ville bli noe håndtrykk for hennes del.

– Viktig veiskille

HTS, som ledet an da det forrige regimet ble styrtet på kort tid i månedsskiftet november-desember, hadde sitt utspring i al-Qaida-tilknyttede Nusrafronten og var tidligere tilknyttet IS. Baerbock lovet ved innledningen av besøket at hun vil bedømme Syrias nye styre basert på handlingene deres.

– Vi vet hvor HTS kommer fra ideologisk og hva de har gjort før, sa hun, men la til at det også finnes et ønske om moderasjon og samforstand med andre viktige aktører. Her trakk hun fram innledende samtaler med de kurdiske-ledede styrkene i Syrian Democratic Forces (SDF).

– Tross all skepsis, må vi ikke gå glipp av muligheten til å støtte det syriske folket ved dette viktige veiskillet, understreket hun.