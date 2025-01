USAs påtroppende president Donald Trump uttalte tirsdag at han raskt vil oppheve forbudet mot olje- og gassboring til havs, som ble kunngjort av den avtroppende demokratiske presidenten Joe Biden, det skriver Reuters.

«Forbudet mot offshore boring kommer ikke til å bli stående. Jeg vil oppheve det umiddelbart,» sa Trump på en pressekonferanse tirsdag.



«Jeg vil oppheve forbudet mot olje- og gassboring i store områder på dag én,» fortsatte han.



Republikaneren Trump tiltrer som president 20. januar, men kan møte utfordringer med å omgjøre Bidens beslutning. Den påtroppende presidenten sa på pressekonferansen at han er villig til å gå rettens vei om nødvendig.

Den 70 år gamle Outer Continental Shelf Lands Act gir presidenter myndighet til å fjerne områder fra mineralutvinning og boring, men gir dem ikke juridisk rett til å oppheve tidligere forbud, ifølge en dom fra 2019. Dette betyr at en reversering sannsynligvis vil kreve en lovendring i Kongressen.

Nei til vindmøller

Han la også til at hans administrasjon vil åpne for olje- og gassutvinning i Arctic National Wildlife Refuge, et område man i dag ikke har lov til på utvinne olje- og gass. Samtidig vil han forsøke å blokkere nye vindkraftprosjekter.

Trump har tidligere uttalt at «vindmøller dreper fulger og skremmer hvaler», og er med andre en stor motstander av utbyggingen av dem.

«Vi skal prøve å føre en politikk der det ikke bygges flere vindmøller,» sa han.