Milliardær Stein Erik Hagens investeringsselskap Canica vil gi 14 millioner kroner til partier på høyresiden.

– Vi ønsker å bidra til at landet får en borgerlig regjering som vil stake ut en annen kurs for landet vårt: En regjering som vil arbeide for å styrke næringslivet, verdiskapning og privat norsk eierskap, skal Hagen ha kommentert til VG.

Høyre skal få 5 millioner kroner, Fremskrittspartiet 7 millioner, Kristelig Folkeparti 1 million kroner og det samme til Venstre.

Han trekker videre frem en måling om at vare tre prosent av bedriftsledere vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister, og at ingen av dem vil ha Trygve Slagsvold Vedum i sjefsstolen.

– Når man ser på den målingen og partimålingene i det siste, er det ikke bare næringslivsledere, men hele det norske folk som ønsker disse to herrene dit pepper’n gror, sier Hagen til avisen.

Flere donasjoner

Hagens politiske donasjon kommer etter at SalMar-gründer Gustav Witzøe i midten av desember meldte at han vil gi 8,75 millioner kroner til Fellesaksjonen, en aksjon som støtter valgkampen til partiene på Stortinget som vil ha en «ny kurs for Norge».

– Morgendagens velstand og velferdssamfunn betaler ikke for seg selv. Vi må sikre at vi også i fremtiden har et lønnsomt, produktivt og mangfoldig næringsliv slik at vi kan finansiere det gode samfunnet vi alle ønsker oss. Dessverre virker det som regjeringen har mistet retningssans. Vi trenger derfor ny kurs for Norge, kommenterer Marvin Wiseth, daglig leder i Fellesaksjonen, i en pressemelding.

Også Møgster-familien, som i likhet med Witzøe har tjent seg søkkrike på laks, har donert til høyresiden via konsernet Laco, som gir 3,5 millioner kroner til Fellesaksjonen.

Topp 10

Tidligere i sommer meldte Stein Erik Hagen at også han pakker kofferten og flytter til Sveits. De største verdiene i familiekonsernet Canica er nå plassert i et sveitsisk aksjeselskap.

Hagens datter Caroline Hagen Kjos har overtatt rundt 90 prosent av verdiene i familieselskapet Canica, der store deler av formuen forvaltes.

Ifølge Kapitals 400 rikeste-liste ligger Hagen på en 9. plass med en estimert formue på 28,5 milliarder kroner.