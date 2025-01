Joe Bidens siste støtte til Ukraina: Totalt har USA gitt 65 milliarder dollar

President Joe Bidens administrasjon forbereder seg på å kunngjøre onsdag den siste militærhjelpen på 500 millioner dollar som USA vil gi til Ukraina, ifølge kilder med kjennskap til planene, det skriver Bloomberg.

Til sammen tilsvarer støtten som er gitt fra USA til Ukraina 65 milliarder dollar.

Hjelpen vil bli gitt gjennom Presidential Drawdown Authority, som henter militært utstyr og våpen fra USAs lagre, opplyser kildene, som ønsker å være anonyme siden kunngjøringen ennå ikke er offentlig. Pentagon har foreløpig ikke svart på forespørsler om kommentar fra Bloomberg.

Trump er et usikkert kort

Den påtroppende presidenten, Donald Trump, som tiltrer om mindre enn to uker, har kritisert denne hjelpen og Bidens håndtering av krigen. Trump har lovet å avslutte konflikten raskt.

Trump har også åpnet for muligheten til enten å øke støtten til Kyiv eller kutte den helt, som et middel for å presse partene til å finne en løsning. Dersom hans administrasjon velger å bruke det, vil det fortsatt være rundt 3,8 milliarder dollar tilgjengelig gjennom Presidential Drawdown Authority. Trump har imidlertid ikke gitt noen indikasjon på at han vil be Kongressen om å godkjenne ytterligere bistand.



Kunngjøringen om den siste militærhjelpen ventes å komme samtidig som den USA-ledede initiativet Ukraine Defense Contact Group ventes å møtes i Tyskland. Initiativet er en koalisjon mellom 50 land som møtes regelmessig for å diskutere Ukrainas sikkerhetsbehov.

Fremtiden til denne gruppen, som ble startet av nåværende forsvarsminister Lloyd Austin, er usikker. Hvis den neste amerikanske forsvarsledelsen velger å ikke fortsette å lede initiativet, er det mulig at en annen europeisk alliert kan ta over ansvaret.