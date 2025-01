Russland følger nøye med på Trumps jakt på Grønland

Kreml uttalte torsdag at de følger nøye med på den nyvalgte presidenten Donald Trumps pågående interesse for Grønland, det skriver CNBC.

Tidligere denne uken sa Trump at han ikke utelukker å bruke militær makt for å ta kontroll over den strategisk viktige arktiske øya, som er en selvstyrt del av Danmark. Trump uttalte at det ville tjene USAs økonomiske og nasjonale interesser.

Trumps kommentarer har fått støtte fra enkelte pro-Kreml-figurer i Russland. Noen med nære bånd til president Vladimir Putin hevder at et amerikansk forsøk på å kreve Grønland kunne legitimere Russlands egne ekspansjonistiske ambisjoner, inkludert forsøk på å gjenetablere tidligere sovjetiske territorier som Baltikum i Russlands interessesfære.

«Takk gud for at situasjonen så langt kun dreier seg om ord,» sa Peskov.



«Vi følger med stor interesse på retorikken rundt disse temaene som kommer fra Washington, skrev Kremls pressetalsmann, Dmitrij Peskov i en e-post til CNBC torsdag.



Europeiske ledere har advart Trump mot å forsøke å ta Grønland, og sier at en slik handling ville bryte internasjonale grenser. Både Danmark og Grønland har tydelig uttalt at øya, som allerede har en amerikansk militærbase, «ikke er til salgs». Den danske statsministeren Mette Frederiksen har tidligere omtalt ideen som «absurd», hun får støtte av Grønlands statsminister.

«Grønland er ikke til salgs, og det kommer det heller aldri til å være. Grønland tilhører det grønlandske folk,» uttalte Grønlands statsminister Múte Egede.