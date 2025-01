Boligkjøpere må betale for nye bomberom

Ifølge regjeringen vil tilfluktsrom koste rundt 30.000 kroner pr. person det er plass til i rommet. Denne kostnaden må dekkes av dem som kjøper nye leiligheter oppført etter 1. januar 2026.

Kritisk

Adm. direktør i bransjeorgansisasjonen Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, er positiv til økt bomberomskapasitet, men kritisk til at dette skal bekostes av boligkjøpere alene.

URIMELIG BOLIGKJØPERKOSTNAD: Adm. direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl. Foto: NTB

– Det er påfallende at vi har en boligminister (kommunal- og distriksminister Erling Sande, red. anm.) som er bekymret for byggekostnadene og jobber for å få dem ned, og så slenger justisministeren på en stor regning på toppen av mange andre offentlige krav, sier hun.

Les også Nyboligsalget: – På et lavt nivå

– Jeg håper regjeringen kan være med på at bomberom skal defineres som offentlig infrastruktur. Utbyggere bidrar i dag med tilskudd til bygging av sykkelveier og parker, men bekoster ikke hele regningen. Det må være en deling mellom offentlig og privat sektor, fortsetter hun.

– Svært dyrt å bygge

– Hvor mye kan utbyggerne akseptere?

– Det er vanskelig å ta på stående fot, men bomberom er svært dyre å bygge. De ligger under bakken, krever mye stål og betong, og når nederste krav er utbygginger av 1.000 kvadratmeter, tilsvarer det åtte leiligheter. Ekstrakostnaden for kjøperne, og det gir få inntekter, og det er krevende for et lite borettslag å forvalte et slikt anlegg. Minimumsstørrelsen på prosjektene før kravet slår inn, må heves betydelig, sier hun.

– Vil dette være en privatisering av bomberom – at beboerne har, eller vil føle at de har, enerett, eller i hvert fall forrang på bomberom de har betalt for selv?



– Det tror jeg ikke politikerne har tenkt på.

– Fikk dere høre om forslaget fra regjeringen før idag?

– Vi ante at kravet om bomberom ville bli gjenopplivet, men visste ikke at utbyggere og boligkjøpere skulle ta hele regningen, sier Tellevik Dahl.