– Hvis vi ikke produserer, så vil vår oljeproduksjon skje et annet sted. Så lenge verden trenger olje og gass, gjennom en produksjon som slipper ut veldig mye mer enn det den norske oljeproduksjonen bidrar med, så er det positivt for klimaet at vi fortsetter produksjonen, sier Frp-leder Sylvi Listhaug i et ferskt intervju til VG.

Partilederen mener det er avgjørende at norsk oljeproduksjon fortsetter så lenge det er etterspørsel. Hun peker på sikkerhetspolitiske grunner som et argument for å opprettholde Norges rolle som en pålitelig energileverandør.

– Å være avhengig av autoritære stater for å sikre oss energi, har vi nå lært at er veldig lite smart. Det er få demokratier igjen som kan levere olje og gass, i realiteten bare USA og Canada og Norge med stor produksjon. Vi forplikter å levere energi til våre demokratiske venner i Europa, sier hun.

Les også Listhaug i strupen på Høyre: – Sosialisme av verste sort Mens det stormer i Arbeiderpartiet egger Sylvi Listhaug opp til krangling på borgerlig side, og går til angrep mot Høyre over grønn næringspolitikk.

Listhaug håper at et samarbeid mellom Frp, Høyre, Ap og Sp skal kunne sikre norsk oljeproduksjon fremover i tid.

– Leting på norsk sokkel er roten til alt godt. Vi kan ikke lenger ha det slik at partier som SV bruker de årlige budsjettforhandlingene til å diktere retningen og bremse utviklingen på norsk sokkel, sier hun og fortsetter:

– Frp, Høyre, Ap og Sp bør kunne bli enige om noen hovedlinjer som sikrer mer leting, utvinning og økt eksport. Forutsigbarheten må tilbake, da kan ikke Norges viktigste næring misbrukes som brekkstang i budsjettforhandlinger.