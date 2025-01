Arbeiderpartiet over 20 prosent på ny måling – Frp stadig størst

Frp får 23,7 prosent på målingen som Norstat har gjort for NRK i januar, ned 4 prosentpoeng fra desember. Ap er nest størst på 20,2, prosent etter en oppgang på 3,4 prosentpoeng.

Målingen er svak for Høyre, som for første gang på tre år er under 20 prosent. Fasit er 19,8 prosent, ned 0,9 prosentpoeng fra desember.

Svake målinger og debatt rundt partileder og statsminister Jonas Gahr Støre preget Ap før jul.

– Det er oppmuntrende og inspirerende, men det er fra et veldig lavt nivå. Jeg håper vi skal kunne vinne større oppslutning framover, sier Støre til NRK om oppgangen.

For de øvrige partiene er oppslutningen slik (utvikling i prosentpoeng siden forrige måling i parantes): SV 8,7 (+1,8), Rødt 5,9 (-0.9), Venstre 5,8 (+1), Senterpartiet 4,9 prosent (+0,2), KrF 3,9 (-0,3), MDG 3,3 (-0,6), øvrige partier 3,8 (+0,1)

Målingen er basert på 992 intervjuer i perioden mellom 8. og 13. januar og har en feilmargin på 1,3-3,3 prosentpoeng.