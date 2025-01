Crayon-aksjonær Sverre Bjerkeli retter kritikk mot SoftwareOnes regnskapspraksis og mener selskapet pynter på tallene. Investoren har gjort en grundig analyse av selskapets regnskap og balanse, og har funnet flere punkter han mener er problematiske.

– Dette er veldig godt jobbet av Bjerkeli, og en jobb Crayon skulle gjort selv, sier aksjekommentator Karl Johan Molnes i fredagens Børsmorgen.

Neste uke skal investoren til Sveits for å la selskapet svare for seg. Det overordnede spørsmålet er hvor realistisk det er at synergiene i sammenslåingen er realiserbare eller ikke.

Kraftig økte utgifter

En av Bjerkelis hovedbekymringer er SoftwareOnes aktivering av «konsulentutgifter» med merkelappen «intern programvareutvikling». Disse kostnadene har økt kraftig de seneste årene, fra 19,9 millioner sveitserfranc i 2021 til 47,7 millioner sveitserfranc (omtrent 600 millioner kroner) i 2023.

Bjerkeli stiller spørsmål ved rimeligheten av disse tallene og mener de er urealistisk høye.

Storaksjonæren kritiserer også SoftwareOnes bruk av justerte tall i regnskapet. Han hevder at disse justeringene er «såpass kreative, og relativt sett veldig mye større, enn det du normalt ser».

– Dette er ett av to alternativer. Enten har SoftwareOne syntes at «konsulentkostnadene» har vært for høye og hatt behov for å bokføre dem over flere år. Eller så er det utgifter knyttet til programvaresalget, at konsulentutgiftene har gått tilbake til kundene som kickbacks.

– Hvis periodiseringen er lik lengden på programvareavtalene, er det game over. Da blir det ingen fusjon, fordi de gjør ting som ikke er lenger er lovlig i Norge.