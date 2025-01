President Vladimir Putin uttalte at Russland er klar for samtaler med USA om krigen i Ukraina, samtidig som han gratulerte den påtroppende presidenten Donald Trump med innsettelsen. Det kom frem under et direktesendt møte i det russiske sikkerhetsrådet mandag, det skriver Bloomberg.

«Vi gratulerer USAs nyvalgte president med inntredelsen,» sa Putin i sikkerhetsrådet.

Ønsker å ta opp kontakten

Det har mildt sagt ikke vært en god tone mellom Vladimir Putin og Joe Biden etter Russlands innvasjon av Ukraina i 2022. Trump ønsker å gjenopprette kontakten med Russland og få slutt på Ukraina-krigen.

«Russland ønsker velkommen Trumps vilje til å gjenopprette direkte kontakt og hans uttalelser om behovet for å unngå en tredje verdenskrig,» sa Putin.



«Vi er åpne for dialog med den nye administrasjonen om konflikten i Ukraina,» la han til.



Den russiske presidenten påpekte at han ønsket en langvarig løsning på konflikten.

«Målet må ikke være en kortvarig våpenhvile eller et pusterom for å omgruppere styrker og gjenoppruste med sikte på å fortsette konflikten, men en langsiktig fred basert på respekt for de legitime interessene til alle folk og nasjoner i regionen,» fortsatte han.



Avslutning på krigen

Trump uttalte tidligere denne måneden at et møte med Putin er under planlegging, noe som gir håp om at han vil ta initiativ til forhandlinger for å oppfylle sitt løfte om å avslutte krigen i Ukraina raskt. De to lederne har ennå ikke snakket direkte siden Trump vant presidentvalget i november.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har troen på at Trump skal få til en løsning på konflikten. Han mener det er mulig på grunn av Trumps innflytelse over Russland.

«Trump ønsker virkelig å få slutt på krigen, han er i stand til å legge press på Russland,» sa Zelenskyj til polsk media i forrige uke.