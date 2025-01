Donald Trump har nå tatt over som president i verdens mektigste land. Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank har gjort seg opp noen tanker i etterkant av Trumps andre inntredelse i Det hvite hus.

– Trump ønsker å fremstå som en sterk og handlekraftig leder. Han brukte dramatiske vendinger da han pratet om grensen mot Mexico og erklærte unntakstilstand. Dette er signaler om at han virkelig vil rydde opp, sier Knudsen til Finansavisen.

Drill baby drill

Sjeføkonomen mener Trump nå fyrer på alle sylindre når det gjelder planene for USAs energipolitikk i årene som kommer. Den amerikanske økonomien pekes ut som vinneren av energipolitikken, men den store taperen ser ut til å bli klima og bærekraft.

– Trump sender veldig sterke signaler med planene for USAs energipolitikk. Det er et av de områdene der han direkte kan påvirke økonomiens evne til å vokse. Billig energi er bra for den amerikanske økonomien. Klima- og bærekraft ser han derimot bort fra. Denne form for politikk vil dempe energiprisene, som igjen betyr at Norge tjener mindre på sin energieksport. Men dette vil forlenge oljealderen, også i Norge, sier han.

Samtidig mener Knudsen at skattepolitikken vil føre til mer press i den amerikanske økonomien. Sjeføkonomen mener at en god amerikansk økonomi kan gå på bekostning av andre land, og også Norge hvis det kommer tollsatser mot oss.

– Trumps skattepolitikk vil skape mer press på den amerikanske økonomien. For alle tiltakene han setter i gang vil gi økt prispress i USA. Normalt sier vi at hvis det går bra med USA, så går det bra med Norge også. Men politikken hans skiller seg fra dette. Denne gangen vil vi påvirkes av de landene han vil innføre tollsatsene for. Det blir interessant å se hvordan dette slår ut for den norske økonomien, sier Knudsen.

Unngikk renteprat

Han la ikke merke til at Trump ikke sa noe om renten, og har dermed en mistanke om at Trump kan mangle gode poeng om renten på nåværende tidspunkt.

– Jeg la merke til at Trump ikke sa noe om renta. For det første er sentralbanken uavhengige, selv om han får det til å fremstå som han kan bestemme alt mulig. Hadde Trump hatt noen gode poeng om renta, hadde han kommet med dem. At han ikke sa noe kan indirekte bety at han har tenkt at her må markedet få jobbe selv, sier sjeføkonomen.

Knudsen mener samtidig at det kan være taktiske grunner til at Trump ikke nevnte noe om renten. Nettopp på grunn av hvor rentesensitiv USA er som land.

– Hadde han nevnt renta kunne han skremt investorene, og rentene kunne steget mye. USA har så mye gjeld og er avhengige av at investorene pytter penger på gjeldsmaskineriet, sier han.