Trump varsler mulige sanksjoner mot Putin

– Det kan være sannsynlig, sa han som svar på et spørsmål fra pressen om nye sanksjoner om Russland ikke vil forhandle.

I et uvanlig kritisk utsagn om Putin til ham å være, gjorde Trump det klart at den russiske presidenten bør inngå en avtale.

– Jeg mener han ødelegger Russland ved ikke å forhandle, sa han videre og la til at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt til ham at han ønsker en fredsavtale.

Før han ble innsatt, insisterte Trump at han skulle få slutt på krigen i Ukraina straks han ble president. Det skapte bekymring for at han ville presse Ukraina til innrømmelser til Russland, som invaderte Ukraina i 2022.